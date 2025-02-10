Erken insanlardan korkunç izler: 18 bin yıllık yamyamlık kanıtı

Arkeologlar tarafından Polonya'daki bir mağarada bulunan fosiller, erken dönem Avrupalıların yamyamlık yaptığını ortaya koydu.

Kalıntılar yaklaşık 18 bin yıl önce savaş döneminde yamyamlık yaptığını, hatta bazen düşmanlarının beyinlerini yediğini gösteriyor.

Scientific Reports'ta yayımlanan çalışmada, 3D mikroskopiyle incelenen kemiklerde beyin ve ilik gibi besleyici organlara ulaşmak için yapılan kesik izleri tespit edildi.

Araştırmacılar, bu izlerin insanların sadece ritüel amaçlı değil, hayatta kalmak için de birbirlerini yediğine işaret ettiğini belirtiyor. Özellikle kafataslarında ve uzun kemiklerde, derinin sıyrılması ve iliğin çıkarılması için yapılan kasıtlı kırıklar dikkat çekiyor.



Çalışmada, kemiklerin hayvan kalıntılarıyla birlikte bulunması, insanların ve hayvanların aynı anda avlanıp tüketilmiş olabileceğini gösteriyor. Rovira i Virgili Üniversitesi'nden Francesc Marginedas, "Kesik izleri ve kasıtlı kırıklar, cesetlerin besin kaynağı olarak kullanıldığını açıkça gösteriyor" dedi.



Araştırmacılar, Son Buzul Maksimumu sonrası artan nüfus ve kaynak rekabetinin, gruplar arası şiddeti ve savaş yamyamlığını tetiklemiş olabileceğini düşünüyor.

