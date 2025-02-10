Erken insanlardan korkunç izler: 18 bin yıllık yamyamlık kanıtları

Polonya'daki bir mağaradan çıkarılan fosiller, Avrupa'daki erken insan topluluklarının yaklaşık 18 bin yıl önceki savaş döneminde yamyamlık yaptığını, hatta bazen düşmanlarının beyinlerini yediğini gösteriyor.

Maszycka Mağarası'nda bulunan insan fosilleri, yamyamlık yapıldığını ortaya koydu. Scientific Reports'ta yayımlanan çalışmada, 3D mikroskopiyle incelenen kemiklerde beyin ve ilik gibi besleyici organlara ulaşmak için yapılan kesik izleri tespit edildi.

Araştırmacılar, bu izlerin insanların sadece ritüel amaçlı değil, hayatta kalmak için de birbirlerini yediğine işaret ettiğini belirtiyor. Özellikle kafataslarında ve uzun kemiklerde, derinin sıyrılması ve iliğin çıkarılması için yapılan kasıtlı kırıklar dikkat çekiyor.



Çalışmada, kemiklerin hayvan kalıntılarıyla birlikte bulunması, insanların ve hayvanların aynı anda avlanıp tüketilmiş olabileceğini gösteriyor. Rovira i Virgili Üniversitesi'nden Francesc Marginedas, "Kesik izleri ve kasıtlı kırıklar, cesetlerin besin kaynağı olarak kullanıldığını açıkça gösteriyor" dedi.



Araştırmacılar, Son Buzul Maksimumu sonrası artan nüfus ve kaynak rekabetinin, gruplar arası şiddeti ve savaş yamyamlığını tetiklemiş olabileceğini düşünüyor.

