ESA Ariane 6 roketini fırlattı: "Avrupa uzaya geri döndü"

4 MİLYAR EUROLUK MALİYET



Ariane 6, Airbus AIR.PA ve Safran SAF.PA tarafından ortaklaşa sahip olunan ArianeGroup tarafından yaklaşık 4 milyar euroluk bir maliyetle geliştirildi.



İlk lansmanı başlangıçta 2020'de planlanmıştı, ancak defalarca ertelendi.



Ajans, bir yıldan fazla bir süre önce görevdeki Ariane 5 roketini emekliye ayırdığından beri, Avrupa'nın kendi uydularını uzaya göndermek için bağımsız bir yolu yoktu.



ESA'nın geçici uzay taşımacılığı direktörü Toni Tolker-Nielsen, "Ariane 6, Avrupa'nın uzay hedefleri için temel önem taşımaktadır. Bu, kurumsal ve hükümet görevleri için uzaya egemen erişimle ilgilidir... ve bu ihtiyaç, jeopolitik durum göz önüne alındığında daha da vurgulanmıştır." dedi.



UZAY REKABETİ



Geçen yıl Avrupa'nın giderek küreselleşen bir pazarda geçici izolasyonu, ajanslarının bazı yükleri ABD'li rakip SpaceX'in Falcon 9'una geçirmek zorunda kalmasıyla ortaya çıktı.



Ariane 6'nın varlığı, ESA'nın 22 ülkesinin 2014 yılında Elon Musk'ın özel uzay girişimiyle şiddetli rekabet karşısında bir roket ailesi geliştirme kararı almasına dayanıyor.



ABD ve diğer onlarca ülke, yörüngeye ulaşmak için giderek daha fazla Falcon 9'a güveniyor çünkü yeryüzündeki günlük yaşam giderek daha fazla uydu bağlantılarına ve verilere bağımlı hale geliyor.



ESA'DAN 29 YENİ GÖREV



ESA, gelecekteki özel bir oyuncunun yolunu açabilecek küçük fırlatıcı projelerini artırma girişimi başlattı.



Ariane 6, önümüzdeki birkaç yıl boyunca 29 görev başlatacak ve yılda 12 uçuşa kadar ulaşmayı hedefliyor.



Bu, Amazon'un Kuiper internet takımyıldızı için 18 fırlatma içeriyor.



SPACEX 2024'TE 70 FIRLATMA YAPTI



SpaceX, 2023'te Falcon roketlerini 96 kez ve 2024'te şimdiye kadar neredeyse 70 kez fırlattı, ancak bunların çoğu kendi Starlink uydularını yerleştirmek içindi.



Yine de, analistler bunun normları alt üst ettiğini ve 2023'te 67 fırlatma yapan Çin'den şiddetli rekabet doğurduğunu söylüyor.