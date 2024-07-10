ESA Ariane 6 roketini fırlattı: "Avrupa uzaya geri döndü"

Uzay liderleri, Ariane 6 roketinin başarılı denemelerinin ardından Avrupa'nın uzaya dönüşünü övdü. Fransız Guyanası'ndan fırlatılan roket, üç set mikro uydu yerleştirerek görevini başarıyla tamamladı. 4 milyar euroluk maliyetle geliştirilen Ariane 6, gecikmeler ve politik engellerin ardından Avrupa'nın bağımsız uzay erişimini yeniden sağladı. Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA), yıl sonuna kadar ikinci bir uçuş planladığı kaydedildi. Avrupa, uzay yarışında tekrar güçlü bir adım attı.

ESA Ariane 6 roketini fırlattı: "Avrupa uzaya geri döndü"

liderleri, Salı günü gerçekleştirilen bir ilk uçuşta Ariane 6 roketinin başarılı bir dizi deneme yapmasının ardından Avrupa'nın uzaya dönüşünü övdüler.

Ancak görev, fırlatıcı son parti yüklerini serbest bırakmadan yörüngede süzülerek sona erdi.

Bir Rafale savaş uçağı tarafından izlenen Avrupa'nın en yeni insansız roketi, Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı.

Gecikmeler, politik engeller ve finansman tartışmalarının ardından kıtanın bağımsız uzay erişimini yeniden sağladı.

"AVRUPA TEKRAR UZAYDA"

Fransa'nın CNES uzay ajansı başkanı Philippe Baptiste, çalışanların ve politikacıların kalkışı alkışladığı Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Paris'teki merkezine video bağlantısı yoluyla "Avrupa uzaya geri döndü" dedi.

Merakla beklenen bir dönüm noktasında, roketin üst aşamasını güçlendiren Vinci motoru, uzayda ilk kez yeniden başlatıldı.

İKİNCİ BİR UÇUŞ DÜZENLEME YOLUNDA

ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher, ajansın yıl sonuna kadar ikinci bir uçuş düzenleme yolunda olduğunu söyledi.

ESA Ariane 6 roketini fırlattı: "Avrupa uzaya geri döndü" - 1

4 MİLYAR EUROLUK MALİYET

Ariane 6, Airbus AIR.PA ve Safran SAF.PA tarafından ortaklaşa sahip olunan ArianeGroup tarafından yaklaşık 4 milyar euroluk bir maliyetle geliştirildi.

İlk lansmanı başlangıçta 2020'de planlanmıştı, ancak defalarca ertelendi.

Ajans, bir yıldan fazla bir süre önce görevdeki Ariane 5 roketini emekliye ayırdığından beri, Avrupa'nın kendi uydularını uzaya göndermek için bağımsız bir yolu yoktu.

ESA'nın geçici uzay taşımacılığı direktörü Toni Tolker-Nielsen, "Ariane 6, Avrupa'nın uzay hedefleri için temel önem taşımaktadır. Bu, kurumsal ve hükümet görevleri için uzaya egemen erişimle ilgilidir... ve bu ihtiyaç, jeopolitik durum göz önüne alındığında daha da vurgulanmıştır." dedi.

REKABETİ

Geçen yıl Avrupa'nın giderek küreselleşen bir pazarda geçici izolasyonu, ajanslarının bazı yükleri ABD'li rakip SpaceX'in Falcon 9'una geçirmek zorunda kalmasıyla ortaya çıktı.

Ariane 6'nın varlığı, ESA'nın 22 ülkesinin 2014 yılında Elon Musk'ın özel uzay girişimiyle şiddetli rekabet karşısında bir roket ailesi geliştirme kararı almasına dayanıyor.

ABD ve diğer onlarca ülke, yörüngeye ulaşmak için giderek daha fazla Falcon 9'a güveniyor çünkü yeryüzündeki günlük yaşam giderek daha fazla uydu bağlantılarına ve verilere bağımlı hale geliyor.

ESA'DAN 29 YENİ GÖREV

ESA, gelecekteki özel bir oyuncunun yolunu açabilecek küçük fırlatıcı projelerini artırma girişimi başlattı.

Ariane 6, önümüzdeki birkaç yıl boyunca 29 görev başlatacak ve yılda 12 uçuşa kadar ulaşmayı hedefliyor.

Bu, Amazon'un Kuiper internet takımyıldızı için 18 fırlatma içeriyor.

SPACEX 2024'TE 70 FIRLATMA YAPTI

SpaceX, 2023'te Falcon roketlerini 96 kez ve 2024'te şimdiye kadar neredeyse 70 kez fırlattı, ancak bunların çoğu kendi Starlink uydularını yerleştirmek içindi.

Yine de, analistler bunun normları alt üst ettiğini ve 2023'te 67 fırlatma yapan Çin'den şiddetli rekabet doğurduğunu söylüyor.

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