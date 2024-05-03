ESA, Güneş yüzeyini ayrıntılı olarak gösterdiği bir video paylaştı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Solar Orbviter üzerindeki Extreme Ultraviolet Imager (EUI) cihazı tarafından kaydedilen görüntülerde Güneş'in yüzeyinin videosunu paylaştı.

ESA, Güneş yüzeyini ayrıntılı olarak gösterdiği bir video paylaştı
ESA, Güneş yüzeyini ayrıntılı olarak gösterdiği bir video paylaştı - 1

ESA, 'in yakından nasıl göründüğüne dair bir video yayınladı.

Ajansı'nın Güneş Yörünge Aracı, Güneş'in alt atmosferinden çok daha sıcak olan dış koronasına geçişi görüntüledi.

Saç benzeri yapılar, Güneş'in iç kısmından çıkan manyetik alan çizgilerini takip eden yüklü gazdan (plazma) oluşuyor.

En parlak bölgeler ise yaklaşık bir milyon santigrat derece civarındayken, daha soğuk malzeme radyasyonu emdiği için karanlık görünüyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Güneş Yörünge Aracı'nda bulunan Extreme Ultraviolet Imager (EUI) aracı tarafından 27 Eylül 2023 tarihinde çekilen bu video, ESA'nın bir basın açıklamasında belirttiği gibi, Güneş'i etkileyici bir yakın mesafeden gösteriyor.

Ayrıca bu videonun kaydedildiği gün 'nın Parker Solar Probe'unun Güneş yüzeyinden sadece 7,26 milyon km uzaklıkta olduğu kaydedildi.

ESA'nın Güneş'in kabarık koronasını en ince ayrıntısına kadar paylaştığı video;

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