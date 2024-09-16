ESA, Neuraspace uzay trafik yönetim donanımını test ediyor

Avrupa Uzay Ajansı, Portekizli girişim Neuraspace tarafından sunulan uzay trafik yönetimi hizmetlerini test etmeye hazırlanıyor.

16 Eylül'de açıklanan bir sözleşme kapsamında ESA'nın Uzay Enkaz Ofisi, Almanya'daki Avrupa Uzay Operasyonları Merkezi'nde (ESOC) birleşmeleri değerlendirmek için Neuraspace hizmetlerini mevcut araçlarıyla entegre edecek.



ESA'nın Uzay Güvenliği Program Ofisi kıdemli çarpışma önleme analisti Klaus Merz yaptığı açıklamada, Neuraspace sözleşmesinin ESA'nın ticari uzay sektörünü destekleme, uzayda sürdürülebilirliği artırma ve gelecekteki yörünge güvenliğine yenilik getirme konusundaki "güçlü kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Merz, ESA'nın Uzay Güvenliği Programının modern toplumumuzun kritik bileşenlerini tehdit eden uzaydaki tehlikelere odaklandığını da sözlerine ekledi.

Merz'e göre ESA, Neuraspace ve diğerlerinin ticari hizmetlerine güvenerek riskleri azaltmayı ve uzay varlıklarının korunmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Neuraspace CEO'su Chiara Manfletti ESOC ile yapılacak işbirliği hakkında yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma hem kurumsal hem de ticari ihtiyaçlar için mevcut çözümümüzü iyileştirme ve geliştirme fırsatı sağlayacak. Aynı zamanda uzun süredir uzayda faaliyet gösteren önemli bir aktör olarak ESA'nın uzmanlığından ve operasyonel içgörülerinden faydalanmamızı sağlayacak." dedi.

NEURASPACE NEDİR?

Neuraspace, uzay aracı operatörleri arasında işbirliğini teşvik etmek için geliştirilen uzay trafiği yönetim platformudur.

Şirket, Mart ayında yazılımın ücretsiz bir sürümünü yayınlamıştı.

Neuraspace 10 Eylül'de Portekiz Hava Kuvvetleri ile uzayda durumsal farkındalık, gözetleme ve izleme üzerine çalıştığını duyurmuştu.

Neuraspace ilk optik teleskopunu Portekiz'in Beja kentindeki bir hava üssünde tanıttı.

Teleskobun finansmanı Portekiz'in Kurtarma ve Dayanıklılık Planı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından sağlandı.