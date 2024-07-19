ESA, uzay çöplerini izlemek için yeni yollar arıyor

Alçak Dünya yörüngesindeki (LEO) uyduların sayısının hızla artması, uzaydaki enkaz miktarını da ciddi şekilde artırıyor.

Bu durum, mevcut uzay araçları ve gelecekteki fırlatmalar için büyük tehlike oluşturuyor.



ESA, pasif multistatik radar teknikleri kullanarak Uzay Durumsal Farkındalığını (SSA) geliştirmeyi hedefliyor.

Bu amaçla uzay çöplerinin izlenmesine yönelik çözümler bulmak için yeni bir fizibilite çalışmasını finanse ediyor.

Dünya'dan 2000 km'nin altındaki irtifalarda faaliyet gösteren yeni mega takımyıldızlarının geliştirilmesi, uzay durumsal farkındalığını iyileştirmek için eşsiz bir fırsat sunabilir.

ESA, bu gelecekteki takımyıldızların, uzay çöpü izleme için pasif bir çoklu statik radar (PMR) hizmetini nasıl entegre edebileceğini araştırıyor.

"KESSLER SENDROMUNDAN KAÇINMAMIZA YARDIMCI OLACAK"

ESA Mühendisi Gerarda De Pasquale, "Bu fikri araştırmak ve bir fizibilite çalışması yürütmek, yeni bir Avrupa PNT programı başlatmaya hazırlandığımız şu günlerde özellikle önemlidir. Uzay çöpünü izleyebilecek geçici bir hizmet ekleyip ekleyemeyeceğimizi görmek istiyoruz. Böylece uzayda kaç tane çöp nesnesi olduğunu ve bunların yörüngelerinin ne olduğunu bilebiliriz. Bu, enkazı yönetmemize ve gezegenimizin etrafındaki enkaz miktarı nedeniyle uzaya erişimin zorlaştığı hatta imkansız hale geldiği bir senaryo olan Kessler sendromundan kaçınmamıza yardımcı olacaktır" dedi.