Eski CEO Dorsey Twitter yönetim kurulunu eleştirdi

Yönetim kurulu şu anda Tesla CEO'su Elon Musk'ın 43 milyar dolar bir değerlemeyle şirketi satın almasını değerlendiriyor.



Twitter'ın yönetim kurulu tarihinde erken dönemde ortaya çıkan "entrikalar ve darbeler"i anlatan bir Twitter kullanıcısına yanıt veren Dorsey, "Sürekli olarak şirketin işlevsizliği oldu" yanıtını verdi.



Dorsey bundan önce de bir başka tweet'e yanıt verdi. Girişim kapitalisti Fred Destin'in "Silikon Vadisi atasözü" dediği: "İyi yönetim kurulları iyi şirketler yaratmaz, ama kötü bir yönetim kurulu her zaman bir şirketi öldürür" sözüne cevap vererek: "Büyük gerçekler" yazdı.



Dorsey de halen Twitter'ın yönetim kurulunda yer alıyor ancak Mayıs ayı sonunda yapılması planlanan 2022 hissedarlar toplantısında görev süresi sona erdiğinde ayrılacak.



Twitter yönetim kurulu ise Musk’ı frenleyebilmek için “zehir hapı”nı devreye aldı: Herhangi bir kişi veya kuruluş kurulun önceden onayı olmadan hisse senetlerinin en az yüzde 15'ini biriktirirse, hissedarların indirimli hisse senedi satın almalarını sağlayacak sınırlı süreli bir hissedar hakları planını devreye alacak. Musk da satın alma teklifinden önce şirketten yüzde 9’un üzerinde hisse alarak en büyük kişisel ortak konumuna gelmişti.



Twitter’ın kurucularından olan Dorsey, daha önce de CEO olarak görev yaptı ancak 2008'de görevinden alındı ​​ve yerine kurucularından bir başkası getirildi. 2015 yılında ise şirkete liderlik etmek için geri döndü.



Musk da hafta sonunda attığı tweet de, “Dorsey yönetim kurulundan ayrıldı. Twitter yönetim kurulu toplu olarak neredeyse hiç hisseye sahip değil! Nesnel olarak, ekonomik çıkarları hissedarlarla uyumlu değil” demişti.