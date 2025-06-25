Eski pilot anlattı: Gökyüzünde 37 saat için gerekenler

ABD, İran-İsrail çatışmalarının 10. gününde İran’daki üç nükleer tesise yönelik kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi.

Görev, B-2 bombardıman uçağı pilotlarının 37 saat boyunca insan dayanıklılığının sınırlarını test etmesini gerektiriyordu.



Her biri iki mürettebat taşıyan yedi gizli bombardıman uçağı, modern askeri tarihin en uzun hava saldırılarından birinde dünyanın yarısını dolaşıp geri döndü.

44 SAATLİK GÖREVLE REKOR KIRAN ESKİ PİLOT

2001 yılında Afganistan üzerinde 44 saatlik görev yapan emekli Hava Kuvvetleri albayı Melvin G. Deaile, operasyonun zorluğunu yakından bilen birkaç isimden biri.



Görevdeki en dikkat çeken unsurlardan biri de saldırının senkronizasyonuydu. Deaile'in aktardığına göre, “Hedef bölgesinin üzerinde 30 dakikalık sürede yedi ayrı bombalama yapıldı.

Kendisi, bu tür görevlerin psikolojik ve fiziksel sınırları zorladığını belirterek, görev öncesi kullanılan uyku düzenleyiciler ve uçuş sırasında alınan uyarıcı maddelerle ilgili detaylar da paylaştı.

Deaile, pilotların uyku döngülerini planlamalarına yardımcı olmak için uzun süreli bir simülatörde eğitildiğini, ancak bu simülatörlerin genellikle sadece 24 saat sürdüğünü belirtti. Kendisinin rekor kıran uçuşundan önce uçtuğu en uzun uçuşun 25 saat olduğunu söyledi.



CNN'in haberlerine göre bombardıman ekipleri görev için önceden belirlenmişti ancak operasyonun ne zaman veya hatta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Uçuş doktorları, mürettebata bombalamalardan önceki günlerde dinlenmelerine yardımcı olmak için uyku hapları verdi.



KOKPİTTE HAYAT

B-2 bombardıman uçaklarının içinde yalnızca sınırlı bir alan var. Mürettebat, koltukların arkasındaki küçük modifiye yataklarda sırayla uyuyor. Uçakta bulunan tuvalet ise ancak acil durumlarda kullanılabiliyor. Deaile, tuvalet mahremiyetinin “diğer pilotun başka tarafa bakması” ile sınırlı olduğunu söyledi.



Pilotlar ayrıca ihtiyaçlarını “idrar torbalarına” yapmak zorunda kalıyor. “44 saatiniz olduğunda bunlar vakit geçirmenin yolları” diyen Deaile, uçuş boyunca kişi başı saatte bir şişe su içildiğini aktardı.



Görev boyunca mürettebata, uçuş sırasında tüketmeleri için özel olarak hazırlanmış yemekler veriliyor. Ancak uzun süre hareketsiz kalmak, iştahı azaltıyor. Deaile, “Çok fazla yediğimi hatırlamıyorum” dedi. Uçuş sırasında uykuya dalmaksa neredeyse imkansız; ancak vücut sonunda uykuya direnemiyor.



Deaile’nin 2001’de gerçekleştirdiği Afganistan operasyonu, 11 Eylül saldırılarının ardından başlatılan ilk büyük operasyonlardan biriydi. Bu görev sırasında da havada defalarca yakıt ikmali yapıldı ve mürettebat Pasifik Okyanusu üzerinden Hindistan’a, ardından Afganistan’a ulaştı.



İLK KEZ KULLANILDI



Hafta sonu düzenlenen saldırının bir diğer dikkat çeken yönü de kullanılan bombalardı. ABD’nin İran’ın nükleer programına karşı kullandığı 30 bin poundluk GBU-57 Büyük Ordonat Delici (MOP) bombası, ilk kez savaşta kullanıldı. Yalnızca B-2 tipi uçaklar tarafından taşınabilen bu bomba, yer altındaki hedeflere nüfuz etmek üzere tasarlanmıştı.