Eski sevgilisinin fotoğraflarını kullanarak erotik hesap açtı, binlerce dolar kazandı

Hindistan’da yaşanan deepfake skandalı, yapay zeka çağında mahremiyetin ve dijital güvenliğin sınırlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Instagram’da “Babydoll Archi” kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan sahte bir fenomen, kırmızı sariyle dans ettiği ve bir yetişkin film yıldızıyla poz verdiği içeriklerle kısa sürede 1,4 milyon takipçiye ulaştı.





Ancak yapay zeka ile oluşturulan fenomen Assam eyaletinin Dibrugarh kentinde yaşayan ev hanımı Sanchi ile çok benziyordu.

MÜHENDİS SEVGİLİSİ TUTUKLANDI



BBC'de yer alan habere göre, Sanchi’nin kimliğinin deepfake teknolojisiyle izinsiz kullanıldığı, ailesinin polise yaptığı şikayetle ortaya çıktı. Soruşturma sonunda Sanchi’nin eski sevgilisi Pratim Bora tutuklandı. Mühendislik eğitimi almış ve yapay zekayla ilgilendiği belirtilen Bora’nın, Sanchi’nin özel fotoğraflarından yola çıkarak sahte bir sosyal medya karakteri oluşturduğu tespit edildi.



Soruşturmayı yürüten polis yetkilisi, Bora’nın intikam amacıyla hareket ettiğini ve ChatGPT ile Dzine gibi yapay zeka araçlarını kullanarak içerikler ürettiğini belirtti. Hesabın, yalnızca Linktree üzerinden yaklaşık 1 milyon rupi (yaklaşık 12 bin dolar) gelir elde ettiği, sadece tutuklanmadan önceki günlerde 300 bin rupilik kazanç sağladığı ifade edildi.

AİLESİNİ ENGELLEMİŞ



Sanchi ise sosyal medya kullanmayan biri olarak, fenomen hesabın varlığından ancak medya ilgisi arttığında haberdar oldu. Ailesinin bu hesaptan engellendiği ortaya çıkarken, olayın şokunu atlatmak için psikolojik destek aldıkları bildirildi.



Uzmanlara göre, bu olay, yapay zekanın suistimal edilme potansiyeline dair çarpıcı bir örnek. Avukat Meghna Bal, “Deepfake içerikler artık daha kolay üretilebiliyor ve bu tür olaylar sanılandan daha yaygın olabilir. Ancak pek çoğu ya bildirilmiyor ya da kurbanlar farkında bile olmuyor,” uyarısında bulundu.



Polis, Bora hakkında cinsel taciz, siber dolandırıcılık ve itibar zedeleme gibi suçlardan işlem başlattı. Suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

