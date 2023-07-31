Eski Twitter logosuna sahip telefonlar rekor fiyata satılıyor

Henüz Twitter'ı güncellememiş ve klasik logosuyla beraber eski arayüze sahip olan telefonlar rekor fiyatlara satılıyor.



Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'ın logosunu ve ismini "X" harfine çevirmişti.



Android ve iOS uygulamalarında da yeni markasını güncelleyen Twitter, ikonik kuş logosunu kaldırarak X logosunun kullanımına başladı.



Tüm bu yaşananların ardından telefonlarında Twitter'ı güncellemeyen bazı kullanıcılar eski ismi, logosu ve arayüzü bulunan platformu barındırdığı için telefonlarını satışa çıkardı.



Rjey isimli bir twitter kullanıcısı "Orijinal Twitter Uygulaması yüklü bir iPhone 14 Pro Max'i 2200$'a satıyorum." ifadelerini kullandı.



ORİJİNAL TWITTER LOGOSUNU GERİ GETİRMENİN BİR YOLU VAR MI?



Andrew Clare isimli bir kullanıcı, paylaştığı video ile Apple cihazlar üzerinde Twitter'ın eski logosunu geri getirmenin bir yolunu paylaştı.



Shortcuts özelliğinden yeni kısayol oluşturarak ismini Twitter yapıyoruz. Ardından uygulama seçmemizi istediğinde ise X'i seçerek devam ediyoruz.

Ana sayfa ismi ve ikon bölümüne girerek daha önce yüklediğimiz Twitter'ın ikonik kuş logosunu seçiyoruz. Tüm bunları yaptıktan sonra artık Twitter'a eski logosuyla giriş yapabilirsiniz.

