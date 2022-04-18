Eskişehir'de keşfedilen örümcek türü dünya literatürüne girdi

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) öncülüğünde bir grup akademisyen kentteki örümcek türleri üzerine çalışma yaptı.



Kentin Kalabak ve Tandır mahallelerinde, farklı bir tuzak kapılı örümcek türüne rastlandı. Yaklaşık 2 yıl süren çalışma sonunda örümceğe "Brachythele zonsteini" adı verildi. Yeni tür, Arthropoda Selecta adlı uluslararası hakemli bir dergide yayımlanarak dünya literatürüne girdi.



ADINI ARAKNOLOGTAN ESİNLENEREK VERDİLER

Keşif ekibinden Doç. Dr. Recep Sulhi Özkütük, Türkiye'de 53 familyaya ait 1247 örümcek türünün bulunduğunu, bunlara yenilerinin eklendiğini söyledi.



Örümcek türleri üzerine Eskişehir ve çevresinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Özkütük, şöyle konuştu:



"Arazi çalışmalarında örnekleri topladık. Daha sonra bu örneklerin ayrımı yapıldı. Bu türlerin hepsi gözden geçirildi. Bunun ardından farklı örümcekleri ayırdık. Dünyada yapılmış çalışmaları inceledik. Yaklaşık 2 yıl süren çalışma sonunda yeni tür olduğuna karar verdik. Teşhisler, fotoğraflar, literatür taraması gibi işlemleri yaptıktan sonra Arthropoda Selecta adlı uluslararası hakemli bir dergide yayımlandı. Bu türe 'Brachythele zonsteini' adını verdik. Daha önce birlikte çalıştığımız araknolog Sergei Zonstein'a ithafen örümceğin adını vermeyi uygun gördük."



KEŞFEDİLEN ÖRÜMCEK NASIL AVLANIYOR?

Özkütük, "Brachythele zonsteini" türünün, toprak altında yaşadığını için "tuzakçı örümcek" olarak da adlandırıldığını bildirdi.



Yer altına ağla etrafını ördükleri yuva kazan türün, daha sonra yüzeydeki çıkış noktasına bir kapak oluşturduğunu ifade eden Özkütük, şu bilgileri paylaştı:



"Kapağı yuvanın üzerine kapatıyor ki dışarıdan görmek neredeyse imkansız. Kapağın etrafına döşediği ağlarla da yakından geçen herhangi bir av olduğunda titreşimlerle bunu hissedip dışarıya çıkarak avlanıyor.