Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey, Instagram hesabını sildi

Twitter yeni adıyla X'in eski CEO'su Jack Dorsey, Meta'nın sahibi olduğu Instagram platformundaki hesabını sildiğini duyurdu. X'in yeni sahibi Elon Musk ise bu duyurunun altına alevli emoji yanıtıyla cevap verdi.

Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey, Instagram hesabını sildi

'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey, Meta'ya ait platformu Instagram'dan ayrıldı.

Instagram hesabını silmekten bahseden Jack Dorsey, fotoğraf ve video paylaşım platformunun ilk yatırımcılarından biri olduğunu söyledi.

Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey, "Instagram hesabımı 12 yıl sonra sildim.sanırım ilk 10 hesaptan biriydi ve ilk melek yatırımcılardan biriydi. Jack kullanıcı adını kime verecekler?" ifadeleri yer aldı.

Bu gönderinin altına alev emojisi göndererek yanıt verdi.

Dorsey, bir kullanıcıya verdiği yanıtta ise kendisinin bir Facebook ya da WhatsApp hesabı olmadığını itiraf etti.

Dorsey, Instagram'ı yıllar önce Meta'ya satıldığında kullanmayı bıraktığını açıkladı.

Instagram'ın kurucu ortağı Kevin Systrom, 2005 yılında Noah Glass ve Evan Williams tarafından kurulan Odeo'da stajyer olarak çalışıyordu.

Daha sonra Obvious Corporation olarak yeniden markalaşan bu kuruluş Twitter'ın doğduğu yer oldu.

Dorsey ve Systrom Odeo'da birlikte çalıştıklarından beri arkadaştılar. Bir noktada, Twitter Instagram'ı satın almaya bile çalıştı, ancak teklifi reddedildi.

Dorsey daha sonra fotoğraf paylaşım platformunun 1 milyar dolara Facebook'a satıldığını öğrendiğinde, bu platformda paylaşım yapmayı bıraktı.

Dorsey'in Instagram hesabını silmesi, X ve Meta arasında süregelen çekişmede daha da önem kazanıyor.

Temmuz ayında Meta, kullanıcıların metin güncellemelerini paylaşmalarına ve sohbetlere katılmalarına olanak tanıyan yeni platformu Threads'i piyasaya sürdü.

Dorsey bir mesajında uygulamayı "Twitter klonu" olarak nitelendirmişt

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