Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey, Instagram hesabını sildi

Dorsey, Instagram'ı yıllar önce Meta'ya satıldığında kullanmayı bıraktığını açıkladı.



Instagram'ın kurucu ortağı Kevin Systrom, 2005 yılında Noah Glass ve Evan Williams tarafından kurulan Odeo'da stajyer olarak çalışıyordu.

Daha sonra Obvious Corporation olarak yeniden markalaşan bu kuruluş Twitter'ın doğduğu yer oldu.



Dorsey ve Systrom Odeo'da birlikte çalıştıklarından beri arkadaştılar. Bir noktada, Twitter Instagram'ı satın almaya bile çalıştı, ancak teklifi reddedildi.



Dorsey daha sonra fotoğraf paylaşım platformunun 1 milyar dolara Facebook'a satıldığını öğrendiğinde, bu platformda paylaşım yapmayı bıraktı.

Dorsey'in Instagram hesabını silmesi, X ve Meta arasında süregelen çekişmede daha da önem kazanıyor.

Temmuz ayında Meta, kullanıcıların metin güncellemelerini paylaşmalarına ve sohbetlere katılmalarına olanak tanıyan yeni platformu Threads'i piyasaya sürdü.

Dorsey bir mesajında uygulamayı "Twitter klonu" olarak nitelendirmişt