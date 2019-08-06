Lig boyunca ortaya inanılmaz bir mücadele koyan ve bu sahneyi hak ettiklerini kanıtlayan iki finalistin kapışması 31 Ağustos’ta gerçekleşecek.

Etkinliğin bilet satışları 8 Ağustos Perşembe günü saat 16:00’da satışa sunulacak. Bilet fiyatının 40 TL olarak belirlendiği etkinlikte Riot Games Espor Sahnesi’nin kapıları saat 13:00’te açılacak ve 15:00’teki açılış şovunun ardından maçlar başlayacak.



Espor tutkunlarının büyük heyecanla beklediği TBF etkinliğinde tüm gün boyunca espor atmosferi doyasıya yaşanacak. 31 Ağustos’ta Riot Games Espor Sahnesi’nin yanında kurulacak festival alanı, sabah 11:00’den itibaren espor tutkunlarını TBF coşkusuna hazırlayacak aktivitelere ev sahipliği yapacak.

TBF coşkusunu yaşamak için Watergarden’a adımını atan bütün LoLespor takipçileri için gün boyu hizmet verecek festival alanında LoL ve LoLespor dünyasının tanıdık yüzleri ve ödüllü yarışmalar ziyaretçileri bekleyecek. Maç önü yayını da bu alanda gerçekleşecek.



Alan içerisinde maçlar canlı olarak yayınlanacak. Festival alanın kapıları biletli ve biletsiz bütün ziyaretçilere açık olacak. Ayrıca, ziyaretçiler 31 Ağustos boyunca Watergarden’daki çeşitli mekanlarda TBF gününe özel indirimlerden de yararlanabilecekler.



TBF coşkusu bütün bir haftaya yayılacak. Watergarden’da açılacak olan Sihirdar Durağı 24 - 30 Ağustos tarihleri arasında birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak.