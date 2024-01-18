Et yiyen bakteri vakaları 2023 yılında Japonya'da rekor seviyeye ulaştı

Japonya'da 2023 yılında potansiyel olarak ölümcül bir "et yiyen hastalık" vakasının rekor sayıda görüldüğü bildirildi ve sağlık uzmanları bu rakamın artabileceği konusunda uyarı yaptı.

VAKA REKORU



Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne (NIID) göre, streptokok toksik şok sendromu (STSS) teşhisi konan hasta sayısı COVID-19 salgını sırasında azalmıştı, ancak doğrulanmış vakalar geçen yıl 941'e yükselerek 2019'da belirlenen 894 vakalık rekoru geride bıraktı.

YÜZDE 30 ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR



STSS vakalarının tahmini yüzde 30'u ölümle sonuçlanmaktadır çünkü semptomlar aniden kötüleşebilir.



Yüksek virülans ve enfektiviteye sahip varyantların burada teyit edilmiş olması nedeniyle hastalığın Japonya'da daha da yayılmasından endişe ediliyor.



Sağlık Bakanlığı 17 Ocak'ta yerel yönetimlerden varyantların belirlenmesi için STSS hastalarından alınan numuneleri analiz etmelerini istedi.

ÇOCUKLAR ARASINDA BOĞAZ ENFEKSİYONUNA YOL AÇIYOR



STSS'ye esas olarak streptococcus pyogenes adı verilen ve daha çok A grubu streptokok olarak bilinen bir bakteri neden olur ve bu bakterinin özellikle çocuklar arasında boğaz enfeksiyonuna yol açtığı bilinmektedir.

30 YAŞ ÜZERİ DİKKAT



Bazı durumlarda, özellikle 30 yaşın üzerindeki yetişkinlerde enfeksiyon ölümcül olabilir. STSS'ye yakalanan hastaların çoğu yaşlı vatandaşlardır.

STSS'NİN BELİRTİLERİ NELERDİR?



STSS'nin ilk belirtileri boğaz ağrısı, ateş, ishal, kusma ve uyuşukluktur.



Ancak bazı hastalar çoklu organ yetmezliği veya solunum sorunları nedeniyle birkaç saat içinde hayatını kaybetti.

BAKTERİ NEDEN "ET YİYEN" OLARAK ADLANDIRILIYOR?



Bakteri, hastaların kaslarını çevreleyen bir doku bandının nekrozuna neden olduğu için et yiyen olarak adlandırılır.



Bu bakteri genellikle normalde bakterilerin tespitinin yapılamadığı kan dolaşımına ve omurilik sıvısına girer. Bu da birçok organın işleyişinde ani bir düşüşe yol açmaktadır.

ET YİYEN BAKTERİ NASIL BULAŞIR?



Enfeksiyon süreci hala bilinmemekle birlikte, bakterinin el ve ayaklardaki yaralar yoluyla hastalara bulaştığı bilinmektedir.



Kawasaki Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Takashi Nakano, "Bakterinin neden hızlıca meydana geldiği gibi bilmediğimiz pek çok şey var. Bulaşıcı hastalıkları önlemek için elleri yıkamak ve yarayı temiz tutmak gibi normal önlemler alınmalıdır." diye konuştu.



Ayrıca Nakano, belirtilerin normalden farklı görünmesi halinde derhal tıbbi tedaviye başlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.