Eternal Fire CS2 takımı yoluna Aurora olarak devam edecek

Dünya sıralamasında ilk 5’e kadar yükselen Eternal Fire’ın CS2 kadrosu, Rus eSpor kulüplerinden Aurora’ya transfer oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “ 2021 yılında, büyük hayallerle çıktığımız bu yolculukta ilk adımı Counter-Strike kadromuzla attık. Kendi yolumuzu çizmeye, sahnede iz bırakmaya ve Türkiye’nin adını global arenada duyurmaya kararlıydık.



O günden bugüne; nice zaferlere imza attık, sizlerle sevinip sizlerle üzüldük ama hep birlikteydik. Dünya sıralamasında ilk 5’e giren bir Türk takımı olarak, tarihe geçtiğimiz anları unutmak mümkün değil.



Bugün, CS2 kadromuzun Aurora’ya transfer olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.



Bu takım sadece bir kadrodan ibaret değildi, Eternal Fire’ın doğduğu yerdi. Ancak bu veda bir son değil; yaktığımız ateşin başka alanlarda da ışık saçmaya devam etmesi demek.



Bu zamana kadar emeği geçen tüm oyuncularımıza, koçlarımıza ve bu serüvene inanan herkese yürekten teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

