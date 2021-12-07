Ethereum Coin ekosistemine katkı sağlayacak yorum: HUH Token piyasaya çıktı

Ethereum, 6 yıldır piyasadaki en güçlü açık kaynaklı blok zincirlerinden biri. Çünkü Ethereum bugüne kadar piyasalara büyük fayda sağlayan teknolojilerin arasında önde geliyor.



HUH Token, 6 Aralık'taki lansmanında etki gücü ve kullanılabilirliğin bir kombinasyonu olan Utimeme ile kripto para dünyasında devrim yaratmak için Ethereum'un blok zinciri ve Binance blok zinciri teknolojisini kullanmayı planladığını açıkladı.

Herkesin ürettikleri verilerden kazanabileceği merkezi olmayan bir meta veri tabanının kapsayıcı amaçlarının yanı sıra bu teknoloji MetHUH olarak tanımlanacak. Ancak HUH Token'ı Ethereum için değerli bir rakip ya da ortak yapabilecek tek sebep bu değil, işte bazı ayrıntılar...



Kapsayıcılık Öne Çıkıyor



Ethereum yaratıcılarının dünyayı nasıl daha iyi hale getirmek istedikleri ve insan hayatına verdikleri değer herkesçe biliniyor. Uzun yıllardır temel değerlerinden biri olan bu durum, Ethereum'u kripto paralar arasında üst sıralarda tutmayı başaran şey olarak öne çıkıyor.



Kullanıcı odaklı bir kripto para birimi olmak, kripto para piyasasında, sahiplerinin etkisini kârlılık yaratmak için kullanan meme paraları için bile nadir olabilecek bir şeydir. Bu halen meme paralarında ve Ethereum'da eksik olan tek özellik olarak görülüyor.



Kripto parada ilk kez duygular kullanılacak



HUH Token, Ethereum ile rekabet içinde. HUH Token, MetHUH kullanıcılarına bağlı olarak ve bunlara duygu eklenmiş yorumlar olan Tone özelliklerine göre ödüllendirilen duygu simgelerinin önemli faktörler olduğunu açıkladı.

Örneğin, bu özellikler MetHUH'da neşe, güven, eğlence, ilham verici içerikler olabilir. Bu, Google Perspectives ve IBM Watson gibi yapay zeka sistemleri kullanılarak izlenecek.



Duygusallığın kullanımı kripto para piyasasında daha önce yapılmamıştı ve bu nedenle Ethereum, HUH Token'ı sadece bir rakip olarak değil, insanları uyumlu bir kripto ekosisteminde bir araya getirmeye çalışan bir müttefik olarak görebilir.



Ethereum ve HUH Token güçlü bir ikili olabilir mi?



HUH Token'ın Ethereum ile rekabet etmeyeceği, zaten geniş olan Ethereum blok zincirine değer katacağı belirtiliyor. Ethereum ve HUH Token bir temel benzerliği paylaşıyor ve ilerleme ideallerinde olduğu görünüyor. Bu noktada HUH Token, piyasadaki en büyük kripto para birimlerinden biri haline gelebilir.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Web Sitesi: https://huh.social



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