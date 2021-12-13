Ethereum ve Bitcoin düşüşü, HUH Token çıkışı ile altcoinler zirveye yaklaşıyor

Shiba Inu, Ethereum ve HUH Token gibi madeni paraların popülerliğinin artması kripto para piyasası ve altcoin sahiplerinin daha önceki yatırımlarına göre daha yüksek gelirler elde etmesine kapı açıyor.



SHİBA INU'NUN META VERİ TABANINA GİRMESİ ALTCOİN POPÜLERİTESİNİ ARTIRIYOR



Shiba Inu'nun meta veri tabanına girmesi ve kripto para piyasasındaki meme coinlerin etkisiyle altcoinlerin popüleritesinin tekrar artacağı düşünülüyor. Nitekim Shiba Inu’nun meta veriye girmesi ise kripto dünyasında sadece çığır açıcı bir yeniliği ifade etmesinin yanı sıra aynı zamanda kripto severlerin Shiba Inu'nun meta veriye girmeyeceğini düşünmesi nedeniyle de şaşırtıcı bir haber etkisi yaratıyor.

Güncel tabloya göre ise kripto para birimi metaverisi sadece Shiba Inu ve Ethereum gibi en iyi meme coinleri getirmekle kalmıyor, aynı zamanda 6 Aralık'ta piyasaya sürülen yeni HUH Token'ı da başlamasına kapı aralıyor.



HUH Token'ın çoklu zincirinden (Ethereum ve Binance) doğan dualite sevgisi, utimeme coin potansiyeli ve kendi MetHUH'ına girmesiyle yeni altcoinin piyasaya çıkışına yüksek bir etki etmesi kripto dünyasında beklenen bir değişim olarak görülüyor.

HUH Token'ın ise bu noktada yatırımcıları için bir jeton ve Ethereum'un işlevlerine benzer bir yapıya sahip olması bekleniyor. HUH Token'ın bu işlevlere erişebilmesinin ise yatırımcıları için karşılıklı fayda sağlayan durum olarak değerlendiriliyor. Bu durum HUH Token'ın e-kitabında açıklanan diğer şaşırtıcı niteliklerin yanı sıra ise altcoinin yükselişe geçmesine de yeşil ışık yakabileceği öngörülüyor.



HUH TOKEN'LARIN PİYASA SÜRÜLMESİ YATIRIMCILARI İKİYE AYIRIYOR



HUH Token'ın piyasaya sürülmesi, Shiba Inu'nun meta veri tabanına ve Ethereum'un en çok tercih edilen blok zincirine adım atmasıyla birlikte kripto takipçileri için altcoin işlemlerinde kripto para birimlerinin düşünme, hareket etme ve yeni durumlara uyum sağlama şeklini değiştirdiği açık bir durum olarak görülüyor.

HUH Token'ın piyasaya sürülmesiyle kripto para dünyasındaki devrim niteliğinde etki yaratırken kripto değişimlerindeki meşaleyi de devralıyor. Madalyonun halen altcoin tarafında olanlar için ise bu durum sonucunda araştırma yapması ve doğru seçim yapması önerilirken bu adımlara uyan yatırımcılar karar verdikleri kripto para birimini satın almak ve takas etmek için PancakeSwap'a gidebiliyor.

Bu aşamada yatırımcıların seçim yapması zor olsa da altcoinler yalnızca yükselmekle kalmayıp, aynı zamanda merkez değerlerinden de yararlanıldığı hatırlatılıyor.

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