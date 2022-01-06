Ethereum ve HUH Token birlikte değer kazanıyor

Ön satışının popülaritesi ve türünün tek örneği ve çoklu zincir teknolojisini kullanması göz önüne alındığında, HUH Token'ın piyasaya sürülmesi ve rekorlar kırması kripto piyasasında şaşırtıcı olmadı.

HUH TOKEN'IN ERKEN BAŞARI ELDE ETMESİNİN SEBEPLERİ VAR



HUH Token 6 Aralık'ta piyasaya çıkmasının ardından tüm altcoinlerin rekorunu kırmaya devam ediyor. HUH Token bu süreçte sadece bir kripto para birimini değil aynı zamanda bir MetHUH hanedanını da başlatıyor. Üstelik utimeme güçleri (kanıtlanmış etki gücü ve bir yardımcı para biriminin kullanımı), HUH Token'ın çok zincirli, akıllı sözleşmeleri, LP satın alma, her zaman aktif olan Bug Bounty ve daha fazlası uygulamayı bir arada sunmasıyla piyasadaki en güvenli kripto para birimlerinden biri olarak öne çıkmasına kapı aralıyor.

HUH TOKEN BAŞARISINI İKİYE KATLIYOR



HUH Token, harmonik bir ortam hakkındaki fikirlerini desteklemeye yardımcı olabilecek bir yetkilendirme yapısı kullanarak, jeton dağıtımlarına her zaman ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor. Çünkü hak kazanma bir kripto para biriminin yaratıcılarının uzun vadeli taahhüdünü güvence altına almasını sağlıyor.

HUH Token, gelecekteki 3 ayda 1 milyona sahip olmayı hedeflerken 12.000'den fazla sahibini toplamasıyla ve lansmanından bu yana 10 milyonun üzerinde 7 günlük işlem hacmi gibi sayısız şaşırtıcı istatistiğe sahip oldu.

HUH Token'ın yılbaşı döneminden hemen önce 4 milyon dolarlık birikmiş token yakmasının ardından ise artan para biriminin değeri de başarısını ikiye katlamaya devam ederken kullanıcılarına birçok avantaj sunmaya devam ediyor.

HUH Token sahipleri, herhangi biri tarafından kullanıldığında, sahibine yönlendirilen tarafın ilk para yatırma işlemi için yüzde 10 BNB bonusu ve ayrıca satış ücretlerinde yüzde 10 indirim sağlayacak benzersiz bir kod alıyor. Verilen kod ise istenildiği zaman ve istenildiği kadar kullanılabiliyor.



ETHEREUM HAREKETLENİYOR



2015'teki başlangıcından bu yana Ethereum'un yaratıcıları, Ethereum'un hayal edebileceğinin ötesine geçen geniş kapsamlı uygulamalara sahip olmasını sağlamak için çok çalışmaya devam ediyor. Ethereum'un yaratıcılarının bu noktada HUH Token'ın erken başarısından gurur duymuş olabileceği ve HUH Token'ın ileri görüşlü yaklaşımları ve uygulamaları, ona sadece sırtını sıvazlamakla kalmayarak aynı zamanda parlak bir gelecek de kazandırmış olabileceği düşünülüyor.

HUH Token'ın 6 Aralık'taki başarılı lansmanı göz önüne alındığında ise Ethereum'un açık kaynaklı blok zincirini kendi avantajına kullanması ve onlar ve HUH Token sahipleri için büyük kar elde etmesi olası ihtimaller arasında yer alıyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Website: https://huh.social



HUH Official Swap: https://swap.huh.social/

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