'Etik hacker'lığa meslek standardı getirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), kötü niyetli hackerlardan önce sistemlerdeki güvenlik açıklarını fark edip siber güvenliğin güçlendirmesini sağlayan "Beyaz şapkalı" hackerlar olarak da bilinen "Etik Hacker"ların ulusal meslek standardını belirledi.



Geleneksel ve yaygın mesleklerin yanında geleceğin meslekleri olarak nitelendirilen mesleklere yoğunlaşan MYK, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarındaki mesleklerde de çalışmalarını sürdürüyor.



Şubat ayında "Yapay Zeka Sistem Analisti", "Blok Zinciri Analisti", "Bulut Bilişim Analisti" ve "Gömülü Sistem Geliştiricisi" mesleklerinin standartları hazırlayan Kurum, "Beyaz şapkalı hackerlar" olarak da bilinen Etik Hackerlık mesleğinin ulusal meslek standardını belirledi.



SIZMA TESTİNDE BİLGİ VE BECERİ ARANIYOR



Kötü niyetli "siyah şapkalı" hackerlardan önce güvenlik açıklarını fark ederek siber güvenliği güçlendirme çalışmaları yürüten "Etik Hacker"ların meslek standardı kapsamında sahip olmaları istenen özellikler Resmi Gazete'de şöyle sıralandı:

"Sistemlerde ortaya çıkabilecek muhtemel güvenlik zafiyetleri, uluslararası yazılım güvenliği standartları, sunucu sanallaştırma yazılımları, yazılım geliştirme yaşam döngüsü prensipleri, kapalı ve açık kaynak kodlu sistemler, son kullanıcı sebepli gerçekleşebilecek güvenlik zafiyetleri, ağ taraması yapma, sızma testi yazılımları, sızma testi zafiyetleri ve sızma testinde bilgi ve beceriye sahip olmak."



BAŞARILI OLANLARA MYK BELGESİ VERİLECEK



MYK, Ulusal Meslek Standardını kaynak alarak Etik Hackerlık mesleğinde sınav ve belgelendirme faaliyetlerini tanımlayan ulusal yeterlilik hazırlama çalışmalarını da sürdürüyor.



Ulusal yeterliliğin yayınlanmasıyla "Etik Hacker"lık mesleğine yönelik uluslararası akreditasyonu haiz, kalite güvencesi sağlanmış ve Kurum tarafından yetkilendirilen kuruluşlarca sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlanacak ve başarılı olanlara MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek.