Etkisi öldükten sonra bile devam ediyor: Sigaranın kalıcı yan etkisi ortaya çıktı !

Arkeologların yaptığı araştırmalar, tütünün, sigara içenlerin kemiklerinde yalnızca yaşamları boyunca değil , ölümlerinden sonra bile yüzyıllarca süren izler bıraktığını ortaya koydu.

Leicester Üniversitesi'nden araştırmacılar, 12. ve 19. yüzyıllar arasında İngiltere'de gömülen insan kalıntılarını inceleyerek , tütünün kemikler üzerindeki derin etkisini ve kırık riskinin artması gibi kemikle ilgili rahatsızlıklarla bağlantısını ortaya koydu.

Çalışmada, tütünün yaklaşık 500 yıl önce Batı Avrupa'ya getirilmesinin insan iskelet yapısında önemli değişikliklere yol açtığı vurgulanıyor.

Arkeologlar bir iskeletin sigara içen birine ait olup olmadığını belirlemek için diş kanıtlarına, pipo kullanımından kaynaklanan lekeleri veya aşınmalara bakardı. Ancak dişler eksik olduğunda bu yöntem genellikle etkisiz kalıyordu.



Leicester Üniversitesi ekibi, tütün kullandığı bilinenlere ve sigara içme geçmişi bilinmeyenlere ait 323 kortikal kemiği yani kemiğe güç veren sıkı dış katmanı inceledi.



45 FARKLI MOLEKÜLER ÖZELLİK



Araştırma kemiklerin moleküler yapısını analiz etti. Elde edilen veriler, sigara içenler ile içmeyenler arasında 45 farklı moleküler özellik bulunduğunu gösterdi.

Araştırma, tütün tüketiminin bireylerde belirgin bir metabolik iz bıraktığını ve bu izlerin iskelet kalıntılarında tütün kullanımıyla bağlantılı hastalıkların araştırılmasına olanak tanıdığını belirtiyor.

TÜTÜN KULLANIMININ İSKELET YAPISINA ETKİLERİ

Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Sarah Inskip, çalışmanın sonuçlarının, tütün kullanımının iskelet yapısındaki etkilerini ve bunun kas-iskelet sistemi hastalıkları ile diş sağlığı üzerindeki risk faktörlerini anlamaya yönelik önemli bilgiler sunduğunu ifade etti.



Sigara içmenin, yumuşak dokulara ve organlara zararlı etkileri (akciğer, mesane ve gırtlak kanseriyle inme ve koroner arter hastalığı riskini artırması gibi) çokça kayda geçmiş olsa da kemiklerdeki etkileri daha az araştırıldı.



Sigara içmek, düşük kemik yoğunluğu, kırık riskinde artış ve periodontitis gibi kemiklerle bağlantılı durumlarla ilişkilendiriliyor.

Sigara içmenin tarihsel yaygınlığına ışık tutan araştırma, aynı zamanda tütünün insan sağlığındaki geniş kapsamlı ve kalıcı etkisini gösteriyor.