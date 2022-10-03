Eurasia Blockchain Summit 8-9 Ekim'de Tersane İstanbul'da

Eurasia Blockchain Summit; ilk kez 2019 yılında düzenlenerek; 2000'den fazla katılımcı, 50'den fazla alanında uzman konuşmacı ve 75'den fazla sektörde lider markalarla iş birliği ile büyük yankı uyandırdı.

8-9 Ekim 2022 tarihlerinde Tersane İstanbul'da; ikincisi düzenlenecek olan Eurasia Blockchain Summit 2022, 5000'den fazla katılımcı ve dünyaca ünlü isimlerden oluşan konuşmacılarıyla, Avrasya'nın en büyük Blockchain zirvesi olarak yine fark yaratacak.



Eurasia Blockchain Summit zirvesinin ana konu başlıkları arasında; tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Metaverse, Blockchain teknolojileri - ekosistemleri, NFT ve Web 3.0 yer alacak.



Avrasya'nın en büyük blockchain zirvesi olan; Eurasia Blockchain Summit 2022'de; açık anahtarlı şifreleme konseptini keşfeden ABD’li bilgisayar uzmanı ve dünyaca ünlü şifre bilimci ödüllü danışman Bailey Whitfield Diffie, Avalabs kurucusu ve CEO'su Emin Gün Sirer,TÜBİTAK Bilgem Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun, Cryptic Labs CEO'su Bril Wang, Avalanche Foundation Executive Director'ı Aytunç Yıldızlı,

Goglobal kurucu ortağı Esra Talu, Youth Holding CEO'su Emrah Kaya ve alanında uzman birçok konuşmacı bizlerle birlikte olacak.



Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden, iş ve finans dünyasının önemli isimleri, yatırımcıları, Blockchain meraklıları, geliştiricileri ve girişimcileri bu zirvede buluşacak.



Tarih : 8-9 Ekim 2022

Adres : Tersane İstanbul