“Ev akarları ve bakteriler 60 derecede yok oluyor”

LG, “Steam” özelliği ile, alerjik reaksiyonlara neden olan ev akarlarını ve enfeksiyonlara neden olan bakterileri yüzde 99,9’a varan oranda yok ediyor.



Yeni nesil LG çamaşır makineleri ayrıca, daha hızlı ve daha iyi sonuç elde etmek amacıyla, yapay zekalı AI DD teknolojisi ile, makineye konan her bir yükün ağırlık ve kumaş özelliklerini belirleyerek mükemmel ve hassas temizlik sağlıyor.



EV AKARLARI VE BAKTERİLER 60 DERECEDE YOK OLUYOR



Gözle görülemeyen, sadece mikroskobik inceleme ile belirlenebilen canlılar olan ev akarları genellikle giysilerde ve ev içerisindeki tekstil ürünlerinde bulunuyor.



Sıcak ve nemli ortamları çok seven ve bu ortamlarda hızla çoğalan bu canlılar, alerjiden astıma, pek çok solunum yolu rahatsızlığına neden oluyor. Proteinden oluşan bu canlıları yok etmenin en etkili yolu ise, yüksek ısı uygulamak.

LG “Steam” özelliğine sahip çamaşır makineleri, tamburun tamamına, ev akarlarını yok etmek için optimal ısı olan 60 derecede buhar veriyor. Konuyla ilgili bilgi veren LG Electronics Türkiye Beyaz Eşya Satış Müdürü Mustafa Kılıç “Ev akarı ve bakterilerin yok edilebilmesi için bulundukları ortamın tamamına eşit ısı vermek gereklidir. Yani, bir çamaşır makinesinde giysilerinizi yıkarken, ancak ve ancak makinenin kazanının tamamına 60 derecelik ısı uygularsanız başarılı olabilirsiniz. Bu, maalesef ki, klasik çamaşır makinelerinde mümkün olmayan bir durum. İşte LG Steam™ teknolojisine sahip çamaşır makineleri ile bunu sağlıyor. Kazanın tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki alerjenleri yüzde 99,9’luk oranda ortadan kaldırıyor” şeklinde konuştu.



Kılıç sözlerine şöyle devam etti “LG Steam özelliğine sahip çamaşır makinelerinin sırrı buhar jeneratörü… Suyu buhara dönüştüren buhar jeneratörü, yıkama teknolojisini bir adım ileriye taşıyor. Steam™ özelliğinde, yıkama sırasında buhar, deterjan ile karıştırılıyor, mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde çözülüyor ve ürünün liflerine derinlemesine nüfuz etmesini sağlıyor. Böylelikle ortaya mükemmel bir yıkama performansı çıkıyor. Buhar fonksiyonu, tamburun tüm yüzeyinde 50-60° sabit sıcaklık oluşturarak bilinen tüm alerjenlerin yok edilmesini sağlıyor. Hipoalerjenik Yıkama ve Buharla Ek Yıkama seçenekleri çamaşırları tarttıktan, tambura 20 dakika boyunca buhar verilmesini sağlıyor. Böylelikle, 60° C'de sıcaklığa maruz kalan alerjenler yok oluyor.”

BAĞIMSIZ LABORATUVARLAR ONAYLADI



LG “Steam” teknolojisinin alerjenleri yüzde 99,9’a varan oranda yok ettiği, Allergy UK ve Intertek gibi uluslararası saygın laboratuvarların yanı sıra, Türkiye’de de Sağlık Bakanlığına akredite olan, bağımsız laboratuvar Ekoteks’ten de tasdik edildi.



20 Dakikada Kırışıksız, Yumuşatıcı Kullanmadan Yumuşacık Çamaşırlar, Bebeklere Özel Nazik Bakım

LG “Steam” teknolojisine sahip çamaşır makinelerinin bir başka avantajı da, “SteamRefresh” özelliği ile, deterjan kullanmadan, giysilerdeki kırışıklıkları ve kokuları sadece 20 dakika içerisinde gidermesi. “SteamSoftener” özelliği ise, doğal buhar kullanarak yumuşatıcıya gerek kalmadan giysileri ilk günkü yumuşaklığına kavuşturuyor. Yeni nesil LG çamaşır makineleri, bebek giysileri için de derinlemesine temizlik sağlıyor. Uygulanan yoğun buhar sayesinde, giysiler yıkamadan önce lekeler ve kirlerden arındırılıyor.



AKILLI ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN AKILLI YIKAMA ÇÖZÜMLERİ



Yeni nesil LG çamaşır makinelerinde bulunan AI DD teknolojisi, yirmi bin parçayı içeren kullanıcı deneyimi bilgilerinden yararlanıyor. En iyi yıkama döngüsünü sağlamak için her bir yıkamadaki giysilerin hacmine ve inceliğine bağlı özel ayarları uyguluyor.



Bu da, yıkama esnasında kıyafetlerin uğradığı zararı yüzde 18 oranında azaltarak, olağan üstü temizlik sağlamanın yanı sıra, gardırop ömrünü uzatıyor.



LG’nin TurboWash 360 özelliği ise, temizlikten ödün vermeden daha kısa bir çamaşır gününün rahatlığını sunuyor. Bu özellik sayesinde, tam yıkama döngüsünü tamamlamak sadece 39 dakika sürüyor.



Çamaşır makineleri, aynı anda daha fazla leke ile mücadele etmek için 3D Multi Sprey, su fışkırmasını eş zamanlı olarak dört farklı yöne çekerek giysilerin daha kısa sürede temizlenmesine yardımcı oluyor.