Ev internetinizi yavaşlatan 4 büyük hata

Eskiden 3 Mbps hızındaki kablo internet devrim niteliğindeydi; Quake gibi oyunlar oynanabiliyor, düşük çözünürlüklü de olsa video izlenebiliyordu.



Bugün ise birçok evde yüzlerce megabit hatta gigabit hızlara ulaşmak mümkün. Ancak bu hızlar doğru kullanılmazsa kolayca boşa gidebiliyor.



Teknoloji sitesi Pocket Lint, ev internetini 4K film izleme, Zoom toplantıları ve online oyunlar için hazır tutmak isteyenlerin kaçınması gereken en önemli hataları derledi.



PROGRAM VE GÜNCELLEMELERİ AÇIK BIRAKMAK



İndirme programları, hem yüksek hızda indirme hem de diğer kullanıcılara veri yükleme yaptığından bant genişliğini tüketiyor. Tek bir dosya bile oyunlarda gecikmeye yol açabiliyor. İndirmeler geceye bırakılması ve programların tamamen kapatılması gerekiyor.



Yazılım güncellemeleri de zaman zaman büyük dosyalar içeriyor. Windows, macOS veya Steam/Epic gibi oyun platformları gigabaytlarca veri indirip bağlantıyı zorlayabiliyor. Çözüm ise ayarlardan indirme zamanlarını planlamak.



GEREKSİZ VPN KULLANIMI



VPN’ler güvenlik ve içerik erişimi için faydalı olabilir, ancak interneti uzak sunuculardan yönlendirdiği için gecikmeye yol açıyor. Bu durum özellikle online oyunlarda ve bulut tabanlı servislerde sorun yaratıyor. İhtiyaç olmadığı sürece VPN açık bırakılmamalı.

MODEMİ YANLIŞ YERE KOYMAK

İnternet hızı, yalnızca altyapıya değil, sinyalin gücüne de bağlı. Modemi dolap, çekmece veya metal yüzeylerin yanına koymak sinyali ciddi şekilde zayıflatıyor.



Modemin en iyi çalıştığı yerler arasında ise masa veya sehpa üzeri, duvarlardan ve elektronik cihazlardan uzakta, evin merkezi noktaları var.

Çok katlı evlerde mesh sistemler veya kat başına bir modem kurulumu öneriliyor.



WI-FI 5 MODEM KULLANMAK



Wi-Fi 5 (802.11ac) modemler, modern evler için artık yetersiz. Aynı anda 50-60 bağlantıyı yönetebilse de günümüzde akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı ev cihazlarının sayısı bu limiti hızla aşabiliyor.



Aşırı yüklenme durumunda modem yeni bağlantılara yer açmak için aktif bağlantıları kesebiliyor.



Wi-Fi 6 ise bu sorunları büyük ölçüde çözüyor. Wi-Fi 6E ve 7 daha da yüksek kapasite sunsa da, Wi-Fi 5’ten Wi-Fi 6’ya geçiş günlük kullanımda en büyük farkı yaratıyor.