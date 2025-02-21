Ev işleri tarihe karışacak: İnsansı robotlar sizin yerinize yapacak

Figure kurucusu ve CEO’su Brett Adcock, Helix adını verdikleri Görüntü-Dil-Eylem (VLA) makine öğrenme modeli sayesinde, robotların görsel ve dil komutlarını birleştirerek gerçek zamanlı yanıt verebilmesini sağladıklarını açıkladı.



Helix, evdeki nesneleri tanıyabilme ve etkileşime geçebilme yeteneği sayesinde daha önce karşılaşmadığı eşyaları dahi kullanabiliyor. Aynı anda iki robotu kontrol edebilen bu model, ev işlerine yardımcı insansı robot teknolojisinde karşılaşılan birçok zorluğu yenme potansiyeli taşıyor.



Nasıl Çalışıyor?



Helix, bir robotu gerçek zamanlı kontrol edebilmek için görsel verileri ve dil istemlerini birleştiriyor. Kısaca görme ve dil işleme arasındaki boşluğu kapatıyor. Robot, Helix sayesinde sesli komut aldığında ortamını görsel olarak değerlendiriyor ve ardından görevi gerçekleştiriyor.



Figure, 02 adlı insansı robotunun “Kurabiye torbasını sağındaki robota ver” veya “Torbayı solundaki robottan al ve çekmeceye koy” gibi sesli komutları anlayıp, yerine getirebildiğini yayınladığı videolu örneklerle ortaya koyuyor.



Helix makine öğrenme modeliyle güçlendirilmiş robotlar, çok sayıda ev eşyası içinden sesli komutla istenilen spesifik nesneleri de ayırt edip, eliyle eşyalar arasından alabiliyor.



Zorlu Bir Süreç



İnsansı robotların evlerde kullanımını geciktiren önemli sebeplerin başında, robotların öğrenme ve kontrol zorluğu geliyor. İnsansı robotların evde fayda sağlaması için, daha önce hiç görmedikleri nesneler için yeni davranışlar üretebilmesi gerekiyor.



Figure CEO’su Adcock, robotlara tek bir davranışı bile öğretmek için çok sayıda insanın saatlerce doktora düzeyinde manuel programlama yapması gerektiğinin altını çiziyor. Bu sebeple ev gibi çok sayıda değişken içeren ortamlarda manuel programlama yapılması mümkün değil.



Buna alternatif olarak makine öğrenme modelleri ile robotları eğitmek öne çıkıyor. Robotlar yüzlerce saat ve on binlerce tekrar gerektiren gösterimlerle eğitilebiliyor.



Uzmanlar, bir şeyi ilk seferde yapabilmesi için robotların geçmişte bunu yüzlerce kez yapmış olması gerektiğini belirtiyor.



En Büyük Engel Maliyet



Robotik şirketlerinin ve bilim kurgu hayranlarının en önemli hayallerinden biri olan ev işi yapan insansı robotlar konusunda ciddi teknolojik atılımlar gözleniyor. Figure, yenilikçi teknolojisi Helix’in yardımıyla ev robotlarının kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.



Uzmanlara göre günlük hayatı kolaylaştırabilecek ev robotlarının yaygınlaşmasının önündeki en önemli bariyer, altı haneyi bulabilen fiyat etiketleri. Sektöre emek veren şirketlerin tamamı, maliyetleri düşürmenin yollarını arıyor.



Endüstriyel alanda yaygınlaşmaya başlayan insansı robotların evlere girebilmesi ve büyük kitlelerce talep edilmesi için fiyat / performans açısından da daha cazip duruma gelmeleri gerektiğinin altı çiziliyor.

