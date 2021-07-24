'Evde kal Türkiye' mesajı için özür: Aksaklık nedeniyle özür dileriz

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Türkiye'deki bazı iPhone kullanıcılarına bu sabah "Test Alert Natification" bildirimi gönderildi.

"Evde Kal Türkiye" mesajının yer aldığı acil durum uyarısı, kullanıcıların tepkisini çekti.



Yüksek uyarı sesiyle geldiği belirtilen mesajın görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri gelen mesajının kendileriyle bir ilgisinin olmadığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre uyarı amaçlı mesaj, bir GSM operatöründen abonelerine gönderildi.

Söz konusu operatörden yapılan açıklamada, "Yaşanan aksaklık ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

NASIL KAPATILIYOR?



Telefonuna bu uyarının gelmesini istemeyen iPhone kullanıcıları Ayarlar > Bildirimler > Test Alert Notification seçeneğinden bildirimleri kapatabiliyor.