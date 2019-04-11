Dünyanın en yüksek dağı Everest'in yüksekliğini yeniden ölçmek için Nepal hükümetinin tayin ettiği dağcılardan oluşan bir ekip Çarşamba günü yola çıktı. Yetkililerin açıklamasında yapılacak ölçüm ile dağın yüksekliğinin değiştiği ve eskiye oranla azaldığı şeklindeki süregelen spekülasyonlara son verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.



Himalaya sıradağlarında yer alan ve Nepal ile Çin sınırı üzerinde bulunan Everest'e tırmanacak keşif heyeti dört kişiden oluşuyor.



Everest'in yüksekliği ilk kez 1954'te ölçülmüştü. Sonradan birçok ölçüm yapılsa da bu ölçümde belirlenen 8 bin 848 metre, günümüzde de en fazla kabul gören ölçüm olma özelliğini koruyor. 1999'da zirvenin yüksekliğini GPS ile ölçen bir ekip, dağın yüksekliğine iki metre daha eklemişti. Ancak bu ölçüm sınırlı çevrede kabul görüyor.



DEPREMDEN SONRA YÜKSEKLİK AZALDI MI?



2015'te Nepal'de meydana gelen büyük depremin ardından zirvenin yüksekliğinin değiştiği ve dağın yüksekliğinin azaldığı spekülasyonları yapılmaya başlamıştı.



Nepal söz konusu keşif ekibini 2017 yılında görevlendirmişti. Ekip iki yıldan bu yana ölçümü en doğru şekilde yapmak ve dünyanın en yüksek zirvesindeki aşırı zorlu koşullar için hazırlanıyor.



Keşif heyetinin lideri Khim Lal Gautam "Bu arazide çalışmak kolay olmayacak ancak görevimizin başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu. Khim Lal Gautam daha önce 2011'de Everest'e başarılı bir tırmanış gerçekleştirmiş ve zirveye ulaşmıştı.