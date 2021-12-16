EverGrow Coin ve HUH Token potansiyel altcoinlere yeni nesil çözüm

HUH Token ise 6 Aralık'ta piyasaya sürülmesinin ardından uzun vadeli proje hedeflerini destekleyen büyük bir topluluk oluşturuyor. HUH Token, topluluklarına katılan herkes için nesiller boyu zenginlik yaratmayı umuyor. Bu topluluk HUH Milleti olarak biliniyor. HUH Token, piyasaya sürülmesinin ardından ise çeşitli sorunlar yaşıyor.

Yalnızca 6 saatlik süre içinde piyasa fiyatında %400'lük bir artışa rağmen, çoğu kişi jetonu satın alamıyor ve bunun nedenini anlayamıyorlar. Hem EverGrow Coin hem de HUH Token için ise cevap aynı: Kayma sorunu.

Kayma, bir işlemin her iki tarafında verilen boşluğu ifade ediyor. Çünkü işlemi gerçekleştirdiğinizde belirli bir varlığın değeri, bu işlemin blok zincirinde tamamlanması için geçen süre içinde değişebiliyor.

Bu nedenle %10'luk bir kayma ile 1000 EverGrow Coin satın alırsanız, 900 jetonun alt ucunu veya 1100 jetonun üst ucunu alabilirsiniz. Ortaya çıkan değer bu engellerin dışına çıkarsa işlem tamamlanmıyor ve daha az volatil bir zamanda tekrar denemeniz veya kaymayı ayarlamanız gerekiyor.



EVERGROW COİN VE HUH TOKEN'IN KAYMA SORUNUNA YARATICILARDAN YENİ ÇÖZÜM



EverGrow Coin ve HUH Token, piyasaya sürüldükten hemen sonra o kadar çabuk değer kazandılar ki PancakeSwap'ın sunduğu standartlaştırılmış kayma aralığının dışına düştüler. Çoğu durumda bu standart değerler genellikle iyi sayılıyor. Ancak şaşılacak derecede yüksek bir büyüme hızına sahip olduğunuzda bu yüzdeler asla artan değere ayak uyduramıyor.

Bu sorunun çözümü oldukça basitti. Ancak bilinmiyorsa bu projelere mümkün olan en düşük noktada katılmaya çalışan birçok kişi için hayal kırıklığına neden oluyor. Bu işlemlerin tamamlanabilmesi için ise alıcıların slippage seçerken mevcut olan özel slotu kullanmaları gerekiyor.



Bazı yaratıcılar ise kaymayı yaklaşık %20'ye ayarlamanın devam eden işlemleri onaylayacağını keşfederken bununla birlikte yaratıcılar kaymanın ne kadar yüksek olursa, sonuçta elde edilen kripto para biriminin o kadar düşük olduğunu hatırlatıyor ve yatırımcılara mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışmalarını öneriyor.



EVERGROW COİN VE HUH TOKEN KULLANICILARI ARTIYOR



Yaratıcılar tarafından sorunun tespit edilmesiyle ve çözüm sağlanmasıyla HUH Token'e dahil olmak isteyenler kripto pazarında henüz yeni oldukları için bu işlemi yapmaya başlayabildi. Bu hata yüzünden kaybolmaktan korkanlar ise artık sadece kaymayı ayarlayarak topluluklarının bir parçası olabiliyor.

EverGrow Coin, şimdiye kadar kaydedilen en hızlı satın alma oranlarından birini gördü ve sahiplerine ödüller vermeye devam ediyor. HUH Token'a katılmak isteyenler de benzer bir zaman çizelgesi izliyor gibi görünüyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



Web Sitesi: https://huh.social



Telegram: https://t.me/HUHTOKEN



PancakeSwap: bit.ly/3pSg09d



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