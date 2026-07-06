Evrenin bebeklik döneminden gelen ışık keşfedildi

Avrupa Uzay Ajansı 'nın (ESA) Euclid Uzay Teleskobu, şimdiye kadar gözlemlenen en yaşlı kuasarları tespit etti. Bilim insanları, keşfin süper kütleli kara deliklerin nasıl bu kadar kısa sürede oluştuğuna dair gizemi daha da derinleştirdiğini belirtiyor.

Araştırmada, uluslararası bir gök bilimci ekibi Euclid teleskobuyla 31 yeni kuasar keşfetti. Bunların ikisi, bugüne kadar gözlemlenen en eski kuasarlar olarak kayıtlara geçti.

EVREN HENÜZ 670 MİLYON YAŞINDAYDI

Keşfedilen en yaşlı iki kuasardan Dünya'ya ulaşan ışığın, evren yalnızca yaklaşık 670 milyon yaşındayken yayıldığı hesaplandı. Bu dönem, 13,8 milyar yaşındaki evrenin mevcut yaşının yalnızca yüzde 5'ine karşılık geliyor.

Araştırmacılar, bunun 2021 yılında kırılan en eski kuasar rekorunu yaklaşık 20 milyon yıl geriye taşıdığını belirtti.

KUASARLAR NEDEN ÖNEMLİ?

Kuasarlar, genç galaksilerin merkezindeki süper kütleli kara deliklerin çevrelerindeki maddeyi büyük bir hızla yutması sonucu ortaya çıkan son derece parlak gök cisimleri olarak biliniyor.

Trilyonlarca Güneş kadar parlak olabilen bu cisimler sayesinde bilim insanları, evrenin ilk yıldız ve galaksilerinin oluştuğu dönemi inceleyebiliyor.

Araştırmanın başyazarı ve Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Daming Yang, kuasarların evrenin ilk dönemlerini anlamada adeta bir "deniz feneri" görevi gördüğünü söyledi.

KARA DELİK GİZEMİ BÜYÜYOR

Yeni keşif, son yıllarda gök bilimcileri şaşırtan önemli bir sorunu da yeniden gündeme taşıdı .

Giderek daha güçlü teleskoplarla evrenin daha erken dönemleri gözlemlendikçe, galaksilerin ve süper kütleli kara deliklerin beklenenden çok daha büyük olduğu görülüyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından Joseph Hennawi, "Geçmişe doğru attığımız her adım bu bilmeceyi daha da karmaşık hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

Hennawi, "Güneş'ten milyarlarca kat daha büyük kütleye sahip bu devlerin, evren henüz bebeklik dönemindeyken nasıl var olabildiğini hala açıklayamıyoruz." dedi.