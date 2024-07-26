Evrenin en enerjik gama ışını hattı bulundu: 37 milyon elektron volt

Çinli bilim insanları, evrenin en yüksek enerjili gama ışını hattını keşfetti.

Evrenin en enerjik gama ışını hattı bulundu: 37 milyon elektron volt

Bilimler Akademisine bağlı Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsünden (IHEP) bilim insanları, evrende şu ana kadar görülen en yüksek enerjili gama ışını hattını keşfetti.

Global Times gazetesinin haberine göre, bilim insanlarınca gözlemlenen gama ışını hattının, 37 milyon elektron voltluk enerjiye sahip olduğu saptandı.

Bu hattın evrendeki gök cisimleri tarafından şimdiye kadar yayılan en yüksek enerjili spektral çizgi özelliği gösterdiğini belirten bilim insanları, bunun, gama ışını hatlarının yapısı ve faaliyetleri hakkında önemli veriler sunduğunu bildirdi.

Araştırma "Science China Physics, Mechanics & Astronomy" dergisinde yayımlandı.

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