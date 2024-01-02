Evrenin en uzak molekülleri 12 milyar ışık yılı uzaklıkta tespit edildi

James Webb Uzay Teleskobu, 12 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan evrendeki en uzak molekülleri tespit etti.

Bulunan moleküllerin Dünya'daki duman, is ya da sise benzediği, evrenin şu anki yaşının sadece yüzde 10'u kadar olduğu ve 1,5 milyar yıldan daha az bir zamanda galaksiden gelen ışıkta gözlendiği belirtildi.

Moleküllerin incelenmesi, evren tarihinin en erken döneminde olsa bile, bilim insanlarının yeni yıldızların doğduğu zamanın kimyasını anlamalarına yardımcı olabileceği kaydedildi.

2013'te keşfedilen galaksiye daha yakından bakmak için kullanılan tekniğe kütleçekimsel mercekleme deniyor.

Bu görüntü, iki galaksi Dünya'nın bakış açısından neredeyse mükemmel bir şekilde hizalandığında ve arka plan galaksisinden gelen ışık Einstein halkası olarak bilinen halka benzeri bir şekle gerildiğinde ve büyütüldüğünde ortaya çıkmaktadır.



Nature bilim dergisinde yayınlanan çalışma, Texas A&M Üniversitesi ve diğer yükseköğretim kurumlarındaki araştırmacılar tarafından yürütüldü.

"YENİ YILDIZLARIN OLUŞMAKTA OLDUĞU ANLAMINA GELİYOR"



Ekibin Webb gözlemlerinin teknik gelişimine liderlik eden Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign yüksek lisans öğrencisi Kedar Phadke, "Bunun gibi keşifler tam da Webb'in yapmak için inşa edildiği şeydir. Evrenin ilk aşamalarını yeni ve heyecan verici yollarla anlamayı sağlar.

Milyarlarca ışık yılı ötede bulunan ve Dünya'da aşina olduğumuz molekülleri, sis ve duman gibi sevmediğimiz şekillerde ortaya çıksalar bile tanımlayabilmemiz şaşırtıcı.

Moleküller uzayda yaygındır ve önceki teorilere göre varlıkları yeni yıldızların oluşmakta olduğu anlamına gelmektedir.

