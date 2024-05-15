Evrenin en yaşlı yıldızları Samanyolu Galaksisi'nde bulundu

Evrenin en yaşlı yıldızlarından üçü Samanyolu Galaksisi'nin çevresinde bulundu. Neredeyse evren kadar yaşlı olan bu yıldızlar, Dünya'ya da yakın.



Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) araştırmacı ve öğrenciler, evrenin en yaşlı yıldızlarından üçünün Samanyolu Galaksisi'nin çevresinde olduğunu buldu.

Çin, uzay rüyasına yürüyor: 6 aylık görev başladı Haberi Görüntüle

YILDIZLAR EVREN KADAR YAŞLI



Bilim insanları, bu yıldızların bir zamanlar kendi küçük, ilkel galaksileri olduğuna ve daha sonra hala büyüyen Samanyolu tarafından emildiğine inanıyor.



İlk yıldızların, yaklaşık 13,8 milyar yaşındaki evren 100 milyon yaşındayken ortaya çıktığı düşünülüyor. Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nde keşfedilen üç yıldızın 12 ila 13 milyar yaşında olduğu sonucuna vardı.



Uzayın barışçıl kullanımı tasarısı BM'de oylandı: Rusya veto etti Haberi Görüntüle

DÜNYA'YA ÇOK YAKIN



Bu yıldızlar, Dünya'ya 30 bin ışık yılı uzakta bulunduğundan nispeten yakın kabul ediliyor. Yıldızlar, araştırma ekibinin bu tür eski yıldızlardan daha fazla olabileceğinden şüphelendiği Samanyolu'nun eteklerinde daire çiziyorlar.



Bilim insanları ayrıca bu yaşlı yıldızların, Samanyolu'ndaki diğer yıldızların tersi yönünde hareket ettiğini fark etti. Araştırmacılar bunun, üç gökcisminin başka galaksilerden gelmesinden kaynaklandığına inanıyor.



NASA'nın Voyager 1 uzay aracı aylar sonra ilk kez Dünya'ya veri gönderdi Haberi Görüntüle

TERS YÖNDE HAREKET EDEN 65 YILDIZ DAHA VAR



Hem barındırdıkları metal miktarı hem de ters yönde hareket etmelerinden dolayı yıldızların bir zamanlar cüce galaksilerin parçası olduğu düşünülüyor. Samanyolu'na rastgele açılarla giren cüce galaksiler, arkalarında bu üç yıldızı bırakmış olabilir.



Araştırmacılar, Samanyolu'nun halesinde yine evren kadar yaşlı olabileceğine inandıkları ve akışın tersi yönde ilerliyor gibi görünen 65 yıldız daha buldu.



Araştırmacılar Samanyolu'nda benzer özelliklere sahip yıldızları aramaya devam edecek.