Evrenin genişlemesi yavaşlamış olabilir: "Büyük bir değişim yaşanacak"

Yaklaşık 25 yıldır bilim insanları, evrenin genişleme hızının “karanlık enerji” adlı gizemli bir kuvvet tarafından artırıldığını kabul ediyordu. Bu görüş, uzak galaksilere olan mesafeleri ölçmek için kullanılan süpernova gözlemlerine dayanıyor ve 2011’de Nobel Fizik Ödülü’yle taçlandırılmıştı.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yer alan araştırmaya göre Yonsei ekibi, süpernovaların parlaklıklarının yıldızlarının yaşına bağlı olarak değiştiğini belirledi. Genç yıldızlardan oluşan süpernovalar daha sönük, yaşlı yıldızlardan oluşanlar ise daha parlak görünüyor.

Yeni hesaplamalara göre ise, veriler artık evrenin hızlanan genişlemesini desteklemiyor.

Araştırmacılar, düzeltilmiş verilerin standart ΛCDM modeli (karanlık enerjiyi sabit kabul eden model) ile uyuşmadığını; buna karşılık, karanlık enerjinin zamanla zayıfladığını öne süren zaman değişkeni modelleriyle daha iyi örtüştüğünü belirledi.

“DOĞRULANIRSA BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞANACAK”

Profesör Young-Wook Lee, “Çalışmamız evrenin şu anda zaten yavaşlayan bir genişleme evresine girdiğini gösteriyor. Eğer bu doğrulanırsa, kozmolojide büyük bir paradigma değişimi yaşanacak” açıklamasında bulundu.

Sonuçlar ayrıca, baryonik akustik salınımlar (BAO) ve kozmik mikrodalga arka plan (CMB) verileriyle de tutarlılık gösteriyor.

TESTLER DEVAM EDİYOR

Araştırma ekibi, bulgularını doğrulamak için yalnızca genç galaksilerdeki süpernovaları inceleyen yeni testler yürütüyor. Bu çalışmalarda ilk sonuçlar da evrenin gerçekten yavaşlama evresinde olabileceğini destekliyor.

Bilim insanları, Şili’de bu yıl faaliyete başlayan Vera C. Rubin Gözlemevi sayesinde önümüzdeki beş yılda 20 binden fazla yeni süpernova keşfedileceğini ve bunun evrenin geçmişi ile karanlık enerjinin doğası hakkında kesin yanıtlar sunabileceğini umuyor.