Evrenin sırları açılıyor: James Webb teleskobu en eski kara deliği keşfetti

Bilim insanlarından oluşan bir ekip, James Webb Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemlerin bulgularını sunarak, yaşı 13 milyar yılı aşan, şimdiye kadar bulunan en eski kara deliği tespit ettiklerini bildirdi.

Astrophysical Journal Letters adlı dergide yayınlanan bir yayına göre, kara delik ve ait olduğu galaksiye CAPERS-LRD-z9 ortak kod adı verildi.

Araştırmacılara göre bu kara delik, evrenin 13,8 milyar yıl önce ortaya çıktığı gizemli olay olan Büyük Patlama'dan sadece 500 milyon yıl sonra var oldu.

Naftemporiki gazetesinin aktardığına göre galaksinin ve kara deliğin özellikleri, bilim insanlarının evrenin o erken dönemde nasıl bir yer olduğunu anlamalarına yardımcı olabilir.

EVRİMİ YENİDEN YAZMAYA ZORLUYOR

James Webb'in bu çalışmaya katkısı, ilkel galaksileri sürekli olarak tespit etmesi ve bilim insanlarını evrenin tarihini ve evrimini yeniden yazmaya zorlayarak kozmolojide devrim yaratması nedeniyle hayati önem taşıyor.

Teksas Üniversitesi'nden gökbilimci Anthony Taylor, "Kara delikleri ararken, pratik olarak gidebileceğiniz en uzak nokta burasıdır. Mevcut teknolojinin sınırlarını gerçekten zorluyoruz" dedi.



KÜÇÜK KIRMIZI NOKTALAR

CAPERS-LRD-z9, "Küçük Kırmızı Nokta" adı verilen bir galaksi türü olarak biliniyor. Bu isim, küçük (galaksiler için) olmaları ve James Webb'in güçlü kızılötesi cihazları tarafından tespit edildiği gibi kırmızı ışık yayıyor gibi görünmeleri nedeniyle verildi.

Küçük Kırmızı Noktalar, parlak bir şekilde göründüğü için içlerinde çok sayıda yıldız olabileceği tahmin ediliyor. Ancak bunlar, yaygın kozmolojik teoriye göre henüz çok fazla yıldızın olmadığı evrenin çok erken dönemlerinde oluştular.

Teksas Üniversitesi'nden gökbilimci Steven Finkelstein, "Bu Küçük Kırmızı Lekelerin keşfi, James Webb'in ilk verilerinde büyük bir sürprizdi çünkü Hubble Uzay Teleskobu ile gördüğümüz galaksilerin hiçbirine benzemiyorlardı. Şimdi bunların ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyoruz" diye açıkladı.

