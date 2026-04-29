Evrenin sonu yeniden hesaplandı. "Korktuğumuzdan daha erken"

Bilim insanları, evrenin ne zaman sona ereceğine dair tahminlerini güncelledi. Daha önce evrenin trilyonlarca yıl içinde yavaş yavaş “ısı ölümü”ne sürükleneceği düşünülürken, yeni çalışma çok daha erken bir sonu işaret ediyor.

Donostia International Physics Center araştırmacılarına göre evren, Büyük Patlama ’dan tam 33,3 milyar yıl sonra sona erebilir.

Evrenin şu anki yaşı 13,8 milyar yıl olarak kabul edildiğinde, bu senaryoya göre geriye yaklaşık 20 milyar yıl kalıyor.

“BÜYÜK ÇÖKÜŞ” SENARYOSU

Araştırmaya göre evrenin genişlemesi bir noktadan sonra tersine dönecek. “Büyük Çöküş” olarak adlandırılan bu süreçte galaksiler, yıldızlar ve gezegenler yeniden tek bir noktaya doğru çökecek.

Bu aşamada tüm madde sıkışarak yok olacak ve kara deliklerin oluşumu hızlanacak. Araştırmacılar, nihai aşamada evrenin dev kara deliklerle son bulabileceğini belirtiyor.

KARANLIK ENERJİ TARTIŞMASI

Bilim dünyasında evrenin sonuna dair iki ana senaryo öne çıkıyor. Evrenin sonsuza kadar genişleyerek soğuk ve boş bir hale gelmesi ya da genişlemenin tersine dönerek çökmesi.

Bu süreçte belirleyici olan unsur ise “karanlık enerji” olarak bilinen ve evrenin genişlemesini sağlayan gizemli güç.

YENİ VERİLER DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Son dönemde elde edilen veriler, bu alandaki kabulleri sarsmış durumda.

Dark Energy Survey Instrument (DESI) tarafından 47 milyon galaksiyi kapsayan haritalama çalışması, karanlık enerjinin sabit olmadığını ve zaman içinde değişebileceğini ortaya koydu.

Bu durum, evrenin genişlemesinin yavaşlayabileceği ve hatta tersine dönebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

EVREN DEV BİR KARA DELİĞE DÖNÜŞECEK

Simülasyonlara göre evren belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra, bu iki bileşen arasındaki etkileşim genişlemeyi tersine çeviriyor.

Tüm madde giderek sıkışarak yeniden tek bir noktada, yani “tekillik”te toplanıyor. Bu süreçte kara delik birleşmeleri artıyor ve evren dev bir kara deliğe dönüşerek son buluyor. Araştırmacılar, bu senaryonun henüz kesinlik kazanmadığını vurguluyor.