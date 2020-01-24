Evrensel şarj aleti uygulamasına ilk tepki Apple'dan

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, 'evrensel bir şarj aleti' zorunluluğunun Avrupa ekonomisine zarar vereceğini ileri sürdü.



Avrupa Komisyonu Kurumlararası İlişkiler Yetkilisi Maros Sefcovic, tüm mobil cihazlarda kullanılacak evrensel bir şarj aletinin, elektronik atığı azaltmada etkili olacağını ve müşterilerin teknoloji kullanımlarını daha elverişli bir duruma getireceğini söylemişti.

Apple, komisyonun önerisinin beklentinin aksine yenilik sağlamayacağını hatta bunu yavaşlatacağını belirtti.

Açıklamada, komisyon kararının Apple'ın müşterilerine yeni teknolojiler sunma kabiliyetini kısıtlayamayacağının altı çizildi.



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