Excalibur PUBG Arena’da ön elemeler başladı!

Global arenanın en popüler oyunlarını oynayan amatör ve profesyonel oyun severleri bir araya getiren Excalibur PUBG Arena’nın büyük finalinde Türkiye'nin en iyi takımları ile 20.000₺ ödül havuzundan pay kazanmak için mücadele etmeye hak kazanan A ve B grubu finalistleri belli oldu!



24-25 Nisan Cumartesi ve Pazar akşamı A ve B grubu elemeleri gerçekleşen turnuva birbirinden heyecanlı sahnelere tanık oldu. Cumartesi günü gerçekleşen A grubu elemelerinde toplam 61 puan ile VALIENTE ESPOR takımı birinci, 55 puan ile SKY ikinciliği elde ederek büyük finale gitmeye hak kazanan takımlar arasına katıldı.



Pazar akşamı ise B grubu maçlarında mücadele devam etti. Zorlu geçen B grubu mücadelesinde birinciliği üstlenen takım 49 puan ile ESKİŞEHİR ESPOR, ikinciliği 47 puan ile MEAT GRINDERS takımı kazandı.



C ve D grubu son elemeler ise 1-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Açık elemelerden büyük finale çıkmaya hak kazanan takımlar Türkiye’nin en iyileriyle 20.000 TL ödül havuzlu turnuvaya katılamaya hak kazanacaklar. 1907 Fenerbahçe, 839 Pizza Locale, Digital Athletics, Fastpay Wildcats, Karagümrük Espor, Kumiho, XFlow ve Other Side takımlarının davetli olduğu final 9 Mayıs’ta gerçekleşecek.



Yağız Efe “10000days” Vardarbaş ve Berkay “Vicrains” Yılmazbayhan’ ın sunacağı büyük finalde katılımcıları ve izleyicileri birçok sürpriz bekliyor.



Birinci takımın 12 bin, 2. takımın 6 bin, 3. takımın ise 2 bin TL kazanacağı turnuvanın finali ise 9 Mayıs saat 13.00’de gerçekleşecek.



Final Canlı Yayın:



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