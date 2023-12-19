Ezeli rakipler dava için birleşti

Devletin uyguladığı sosyal medya kısıtlamasına da itiraz eden NetChoice, bu kısıtlamanın çocukları haberlerden, çalışma araçlarından ve akranlarıyla iletişimden kopararak olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.



NetChoice, davada yasaların yürürlüğe girmesinin durdurulmasını istedi.



NetChoice hukuk yetkilisi Chris Marchese, açıklamasında, "Utahlıların dijital araçları hükümet kontrolü olmadan kullanabilmesi için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.



Utah Başsavcılığı Sözcüsü Richard Piatt, eyalet yönetiminin davayı değerlendirdiğini ancak gençleri sosyal medya kullanımının olumsuz ve zararlı etkilerinden korumanın başlıca amaçları olduğunu belirtti.



Söz konusu yasaların yürürlüğe girmesi durumunda, çocukları bağımlılık yapan içeriklere maruz bıraktıkları için şirketler, 250 bin dolar ve ayrıca her çocuk için 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabilecek.