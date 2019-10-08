Sosyal medya devi Facebook Google Play Store'da 5 milyar indirme sayısını geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.



Facebook Google Play Store’da ilk defa 5 milyar indirilme barajını geçen uygulama değil.

Ancak Google’ın bünyesinde olmadan bu başarıya imza atabilen tek uygulama. Zira daha önce bu barajı sadece Google uygulamaları aşabilmişti. 5 milyardan fazla indirilmesi kuşkusuz Facebook’un popülaritesine bağlı. Ancak bu başarıda bazı telefon üreticilerinin de payı var.

Facebook’un Huawei, LG, Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri ile yaptığı anlaşma kapsamında uygulama bu markalarca üretilen cihazlara önceden yüklü olarak geliyor.

FACEBOOK AKILLI GÖZLÜK GELİŞTİRİYOR