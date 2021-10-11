Facebook, Amazon Ormanları’nda arazi satışı ilanlarını yasakladı

Facebook, e-ticaret platformu Marketplace üzerinden Amazon Yağmur Ormanları’nda arazi satışına karşı önlemler aldığını bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 13:43

Facebook, Amazon Ormanları’nda arazi satışı ilanlarını yasakladı

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’un kurumsal sitesinden yapılan açıklamada, Marketplace üzerinden ekolojik koruma altındaki larda arazi satışı yapılması girişimlerinin engellendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca 'un, Instagram ve Whatsapp’in kullanıcı politikalarını da ekolojik koruma alanlarının satışının yapılamayacağını açıkça belirtecek biçimde güncelleyeceği duyuruldu.

Bundan böyle üzerinden yapılacak satışlar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın koruma altındaki alanlar veri tabanı üzerinden kontrol edilecek.

BBC, larda geniş arazilerin Marketplace üzerinden satıldığını ortaya çıkarmıştı.

hafta başında eski bir çalışanının ABD Senatosu’nda şirketin yüksek karı kamu güvenliğine tercih ettiği yönünde ifade vermesi ve ardından hizmetlerinde dünya çapında yaşanan yaklaşık 6 saatlik kesintiyle eleştirilere hedef olmuştu.

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