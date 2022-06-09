Facebook Apple'a rakip olamadı: Akıllı saat projesi rafa kalktı

Adını Meta olarak değiştiren Facebook uzun süredir giyilebilir teknolojilere yoğunlaşıyor. Facebook bu kapsamda sanal gerçeklik gözlüğü Oculus'u bünyesinde katmıştı. Çevrimiçi sosyalliğin geleceğini sanal evrende gören şirket adını Meta olarak değiştirmişti.



Facebook giyilebilir teknolojiler arasında en popüler ürünlerden olan akıllı saat işine de girmeye niyetlenmişti. Meta rekabeti bir adım öne taşıyarak akıllı saatlerini kameralı olacak şekilde tasarlıyordu.



Bloomberg'de yer alan iddialara göre Apple Watch'a rakip olması beklenen bu saat projesi rafa kalktı. Gazete Meta'nın akıllı saatine dair prototip fotoğraflarını da paylaştı.

Tasarımda kameranın hayati bir rol oynaması saat projesinin rafa kalkmasına neden oldu. Hem üstte hem alttaki iki kamera, akıllı saatin normal fonksiyonlarını etkiledi. Anlaşıldığı kadarıyla Facebook mühendisleri çoğunluğu elektromanyetik ve sensörlere bağlı bu sorunları çözemedi.



Meta'nın çıkaracağı her giyilebilir ürünün sanal evrene entegre olacağını söylemek abartı olmaz. Bu durumda sanal evren eklenemeyecek bir cihaz, Meta'nın geleceğe dair hayallerine de hizmet etmeyecektir.

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