Facebook aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip

Meta'nın son üç aylık raporuna göre Facebook'un aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.



TechCrunch'a göre, Facebook'un genç insanlar arasındaki popülaritesi azalmış olsa da, platformun kullanıcı sayısının yüksek olduğu belirtildi.



DÜNYA NÜFUSUNUN NEREDEYSE YARISINA DENK GELİYOR



Meta'nın WhatsApp, Instagram, Messenger ve şimdi de Threads'i içeren tüm uygulama ailesinde aylık 3,88 milyar aktif kullanıcı vardı. Bu rakam dünya nüfusunun neredeyse yarısına denk geliyor.



GÜNLÜK AKTİF KULLANICI SAYISI 2 MİLYAR



Meta'nın günlük aktif kullanıcı sayısını önemsediği belirtilirken, geçen çeyrekte 2,037 milyar olan Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı 2,064 milyara ulaştı.



Bu büyüme çok önemli, çünkü 2021'in son çeyreğinde Facebook günlük aktif kullanıcı sayısında ilk kez üç aylık bir düşüş bildirdi.



Bu büyüme kısmen Meta'nın Instagram ve Facebook'ta yoğun bir şekilde kullandığI Reels özelliğinden kaynaklanıyor olabilir.



REELS VİDEOLAR GÜNDE 200 MİLYAR KEZ İZLENİYOR



Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e göre Reels, uygulama ailesi genelinde günde 200 milyar kez izleniyor.



Zuckerberg'in yorumlarına göre, Instagram ile bağlantılı olan yeni, metin tabanlı sosyal platform Threads'in de oldukça iyi gittiği belirtiliyor.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR BÜYÜME KAYDETTİK"



Zuckerberg Threads için, "Önümüzde uzun zamandır gördüğüm en heyecan verici yol haritasına sahip olduğumuzu düşünüyorum. İlk günden itibaren eşi benzeri görülmemiş bir büyüme kaydettik ve daha da önemlisi, her gün beklediğimden daha fazla insanın geri geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.