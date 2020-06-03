Facebook çalışanı istifa etti: Mark bize yalan söyledi

ABD Başkanı Donald Trump ile mikro blog sitesi Twitter arasındaki gerilimin yankıları sürüyor.



Sosyal medya devinin kurucu CEO’su Mark Zuckerberg’in ABD Başkanı’nın yanında, Twitter’a cephe alması bazı Facebook çalışanlarını hareket geçirmiş, Facebook çalışanları sanal protestoya imza atmışlardı.





SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Facebook’ta çalışan yazılım mühendisi Timothy Aveni, “Mark bize yalan söyledi” diyerek istifa ettiğini ve iş aradığını duyurdu.

Aveni istifa kararını online kariyer platformu LinkedIn'den paylaştığı yazı ile duyurdu. Bu paylaşıma kısa sürede 40 bine yakın beğeni ve yorum geldi.

Aveni söz konusu paylaşımında "Mark bize her zaman şiddete yol açabilecek söylemlere karşı bir sınır çizmemiz gerektiğini söylerdi. Ancak cuma günü yaptığı açıklama ile bunun bir yalan olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.



Trump, Twitter ile yaşadığı "bilgiyi doğrulama" tartışmasının ardından, "Ya güçlü düzenlemeler ya da kapatma" tehdidinde bulunmuştu.



Ardından Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın sosyal medyada yeni düzenlemeler içeren ilgili kararnameyi perşembe günü imzalayacağı açıklanmıştı.

ZUCKERBERG KENDİNİ SAVUNDU



Öte yandan Fox News’e konuşan Zuckerberg, "Bu konuda Twitter'dan farklı bir politika izliyoruz. Facebook'un insanların çevrimiçi söyledikleri her şeyin gerçekliğinde hakem olmaması gerektiğine inanıyorum. Genel olarak, özel şirketler, özellikle de sosyal medya şirketleri böyle bir pozisyonda olmamalı” açıklamasını yapmıştı.

