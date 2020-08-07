Facebook çalışanları 2021 yazına kadar evden çalışacak

Evden çalışmanın Temmuz 2021'e kadar uzatılması kararına ek olarak çalışanlara ilave 1000 dolar verileceği açıklandı.

Reuters - Anadolu Ajansı 07.08.2020 - 03:35 | Son Güncelleme : 07.08.2020 - 03:36

Facebook çalışanları 2021 yazına kadar evden çalışacak

İlişkili Haberler

Uber evden çalışma uygulamasını 2021'e kadar uzattı

Uber evden çalışma uygulamasını 2021'e kadar uzattı

Google evden çalışma uygulamasını 2021 yazına uzattı

Google evden çalışma uygulamasını 2021 yazına uzattı

Japon şirket evden çalışma modelini kalıcı hale getirdi

Japon şirket evden çalışma modelini kalıcı hale getirdi

Sosyal medya platformu Facebook, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uyguladığı evden çalışma modelini Temmuz 2021'e kadar uzattı. 

Facebook'un sözcüsü Nneka Norville tarafından yapılan açıklamada, sağlık ve kamu uzmanlarının yönlendirmelerine dayanarak şirket çalışanlarının Temmuz 2021'e kadar gönüllü olarak evden çalışmaya devam etmelerine izin verildiği aktarıldı. 

Açıklamada, evden çalışma süresine ilişkin alınan karara ek olarak çalışanlara evden çalışma ihtiyaçları için ilave 1000 dolar verileceği kaydedildi.

ABD'li teknoloji devlerinden Google da geçen hafta Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışma uygulamasını 30 Haziran 2021'e kadar uzattığını duyurmuştu.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...