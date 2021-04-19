Facebook çalışanları Covid-19'dan sonra da evden çalışmaya devam edebilecek

Sosyal medya şirketi Facebook, çalışanlarının yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını bittikten sonra da evden çalışmaya devam edebileceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı 19.04.2021 - 14:49

Facebook çalışanları Covid-19'dan sonra da evden çalışmaya devam edebilecek

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BBC'deki habere göre, Facebook'tan yapılan açıklamada, uzaktan çalışmanın "gelecek" olduğu belirtildi.

Açıklamada çalışanların, direktörlerinin onaylaması koşuluyla salgından sonra da sürekli uzaktan çalışmak için başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi.

Facebook'un gelişiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Brynn Harrington, bazı çalışanların evde "gerçekten başarılı" olduklarını ve bunu yapmaya devam etmeyi istediklerini belirtti.

Facebook Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg geçen mayısta, şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin gelecek 5 ila 10 yılda uzaktan çalışabileceğini ifade etmişti.

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