"Facebook çalışanları şirket binalarına giremiyor" iddiası

New York Times muhabiri Frenkel, küresel erişim sorunu yaşayan Facebook'ta çalışanların şirket binalarına giremediğini iddia etti.

İHA 04.10.2021 - 23:59

"Facebook çalışanları şirket binalarına giremiyor" iddiası

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Facebook borsada da çöktü

Facebook borsada da çöktü

Sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Facebook ve Instagram’a dünya genelinde erişim sağlanamazken, durum değerlendirmesi yapmak üzere şirket binalarına gelen Facebook çalışanlarının içeri giremediği iddia edildi.

Dünyanın her yerinden sosyal medya kullanıcılarının WhatsApp, Facebook ve Instagram’a erişim sorunu devam ederken, ABD'nin öne gelen gazetelerinden New York Times'ın muhabiri Sheera Frenkel ilginç bir iddia ortaya attı.

Frenkel, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, hala devam eden küresel erişim sorununun boyutlarını değerlendirmek üzere şirket binalarına gelen Facebook çalışanlarının içeri giremediğini öne sürdü.

İddiasını adını açıklamadığı bir Facebook çalışanı ile yaptığı telefon görüşmesine dayandıran Frenkel, çalışanların kartlarının kapıları açmadığını ifade etti.

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