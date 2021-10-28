Facebook CEO'su Zuckerberg metaverse'ü duyurdu: Facebook adını değiştirdi

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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, uzun zamandır dillendirdiği fikrine ait vizyonunu paylaştı.

Düzenlenen konferansta video kaydı yayınlanan Zuckerberg metaverse dair açıklamarda bulundu.

Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan metaverse kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor.

Zuckerberg sanal iletişimin bir sonraki aşaması olarak sanal evreni gösteriyor. Mark Zuckerberg, "Teknolojinin bu ilerleyişini birbirimizle olan iletişimimizin daha doğal olması olarak görüyoruz. Facebook'un tarihçesinde internete metin girdik, ardından kameralı telefonlar geldi. İnternet daha görsel ve mobil oldu. Bağlantılar iyileşikçe daha zengin videolara sahip olduk" dedi.

FACEBOOK ADINI DEĞİŞTİRDİ

CEO Mark Zuckerberg, Facebook adının şirketin geleceğini yeterince anlatamadığını belirtip daha önce basına sızan isim değişliğini doğruladı.

Google'ın 2015 yılındaki adımına benzer bir şekilde Facebook Inc.'in adı değişti. Zuckerberg üst kuruluşun adının Meta olacağını söyledi. Yani Zuckerberg artık Meta'nın CEO'su konumunda.

Sosyal medya uygulaması Facebook'un adı ise değişmeyecek. Google bünyesindeki şirketlerin çoğalması nedeniyle 2015 yılında üst kuruluşun adını Alphabet olarak değiştirmişti.

Zuckerberg halihazırda uzun süredir bu fikrin dünyanın geleceğini oluşturacağına inanıyor. Öyle ki bünyesinde Instagram, Messenger, WhatsApp gibi uygulmaları da barındıran Facebook'un adını değiştireceği de iddialar arasında.

HORIZON TANITILDI

Facebook'un kendi sanal evrenine verdiği isim Horizon. Zuckerberg bugün düzenlenen konferansta Facebook Horizon'a ilişkin bilgiler de verdi. Henüz piyasa sürülmemiş olan Horizon'la insanlar sanal ortamda bir araya gelecek. Bu platform hem iş hem eğlence için kullanılabilecek.

Horizon ayrıca üçüncü parti geliştirmere açık olacak gibi görünüyor. Şirket sanal evren üzerinden oyun oynanabileceğini belirtti. Zuckerberg, Rockstar Games'in Oculus sanal gerçeklik gözlükleri için GTA San Andreas'ın yeniden tasarlandığını açıkladı.

Facebook Horizon eğitim amaçlı da kullanılabilecek. Facebook içerik üreticilerine 150 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi.

Ayrıca Horizon üzerinde geliştirme yapılması için sertifikalı eğitim de oluşturulacak.

Sanal evrene katılmak Oculus Quest sanal gerçeklik setiyle mümkün olacak. Facebook birkaç yıl önce sanal gerçeklik seti üreten şirket Oculus'u satın almıştı.

PROJECT CAMBRIA

Facebook sanal gerçeklikğin yanısıra artırılmış gerçeklik için Project Cambria'nyı d tanıttı.