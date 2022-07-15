Facebook çoklu profil özelliğini test ediyor

Sosyal medya platformu Facebook, kullanıcıların, tek hesaba bağlı 5 kadar profil oluşturabilmesi özelliğini test ediyor.

Haberler - ntv.com.tr 15.07.2022 - 10:55 | Son Güncelleme : 15.07.2022 - 10:56

Facebook çoklu profil özelliğini test ediyor

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, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü "gerçek isim" politikasında ciddi bir değişikliğe gitme kararı aldı.

Test edilen yeni özelliğe göre, Facebook üyelerinin farklı kullanıcı gruplarıyla etkileşime geçebilmesi için, ana hesaba bağlı en fazla 5 profile sahip olmasına olanacak sağlanacak.

CNN'e konuşan Facebook sözcüsü Leonard Lam'a göre bu özellik, kullanıcıların, deneyimlerini, ilgi alanlarına ve ilişkilerine uyarlamalarına yardımcı olacak.

Değişiklik, üyelerin, profillerini yarı-anonim hale getirmelerine imkan vermiş olacak.

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