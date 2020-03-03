Facebook Corona virüs endişesi ile bir etkinlikten daha çekildi

Sosyal medya devi Facebook Corona virüs salgını endişesi ile bir etkinliğe daha katılmama kararı aldı.

ntv.com.tr 03.03.2020 - 08:16

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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde  ortaya çıkan Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini aştı.  
   
Salgın, sadece insan sağlığını değil küresel ekonomiyi ve iş dünyasını da tehdit ediyor. 
  
Variety'de yer alan habere göre, Facebook South by Southwest’e  (SXSW) katılmama kararı aldı. 
  
Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu kararın Corona virüs salgını nedeniyle alındığı bilgisinin altı çizildi. 
  
Facebook geçtiğimiz günlerde kendi düzenlediği F8 isimli etkinliği benzer bir sebepten dolayı iptal ettiğini açıklamıştı. 
  
Geçtiğimiz ay ise Facebook, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenmesi beklenen MWC 2020'den çekilme kararı alan ilk şirketlerden biri olmuştu. 
  
Pek çok teknoloji şirketinin benzer yönde karar alması sonucu MWC tarihinde ilk defa iptal edilmişti. 

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