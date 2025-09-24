Facebook Dating’e yapay zeka asistanı geliyor

Yeni özellik, kullanıcıların aradığı kriterlere daha uygun eşleşmeler bulmalarına yardımcı olacak. Örneğin, kullanıcılar asistana “teknoloji sektöründe çalışan Brooklynli birini bul” gibi özel isteklerde bulunabilecek veya profillerini geliştirmek için öneriler alabilecek.



SÜRPRİZ EŞLEŞME ÖZELLİĞİ

TechCrunch'ın haberine göre Meta ayrıca “Meet Cute” adlı yeni bir özellik de getiriyor. Bu özellik, kullanıcıların “kaydırma yorgunluğunu” azaltmayı hedefliyor ve her hafta algoritmaya dayalı olarak bir “sürpriz eşleşme” sunuyor.



GENÇ KULLANICILAR ARTIYOR

Şirketin verilerine göre, 18-29 yaş arası kullanıcılar arasında Facebook Dating eşleşmeleri geçen yıla göre yüzde 10 arttı. Her ay yüzbinlerce genç yetişkin yeni profil açsa da, platform hala Tinder (50 milyon günlük kullanıcı) ve Hinge’in (10 milyon günlük kullanıcı) oldukça gerisinde.



SEKTÖRDE YAPAY ZEKA YARIŞI

Rakip uygulamalar da yapay zekaya yatırım yapıyor. Tinder, kamera rulonuzu tarayarak en iyi profil fotoğraflarınızı seçen bir AI aracı geliştirdi. Hinge, kullanıcıların profil sorularına daha iyi yanıtlar vermesine yardımcı olan yapay zeka özellikleri sunuyor. Bumble da benzer yenilikler eklerken, kurucusu Whitney Wolfe Herd geçtiğimiz yıl bir gün insanların yapay zeka danışmanlarının birbirleriyle ilk randevuya çıkabileceğini” söyleyerek tartışma yaratmıştı.