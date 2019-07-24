ABD'de 87 milyon seçmenin kişisel verilerini şirketlerle paylaşmakla suçlanan sosyal medya platformu Facebook, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından tarihi bir cezaya çarptırılmıştı.



Facebook, FTC'nin 3'e karşı 2 oyla verdiği 5 milyar dolarlık cezayı ödeyeceğini duyurdu.

FTC'den gelen ilk bilgilere uzlaşma yoluna giden sosyal medya devi, kuruma yeni gizlilik garantileri verdi. Ayrıca Facebook'un FTC'nin platformu denetlemesi için yeni bir mekanizma geliştirilmesine izin vereceği bilgisinin altı çizildi.



CEZA TUTARINI SADECE 1 AYDA KAZANDI

5 milyar dolarlık ceza Facebook'un 2018 yılındaki gelirinin yüzde 9'una denk. 45 milyar dolar nakit rezervi bulunan Facebook, 2019'un ilk çeyreğinde (ilk üç ay) 15 milyar dolar kazandığını açıklamıştı.



Sosyal medya devi geçtiğimiz aylarda olası bir ceza için 3 milyar dolar ayırdığını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg (35), şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili 11 Nisan 2018'de ABD Senatosunda ifade vermişti. Facebook'un kullanıcılara karşı sorumluluğu için geniş bir bakış açısı almadığını ifade eden Zuckerberg, "Bu büyük bir hataydı. Benim hatamdı ve özür dilerim" demişti.

FACEBOOK NEYLE SUÇLANIYORDU?



Facebook, ABD'li seçmenlerin verilerini Cambridge Analytica adlı İngiliz şirketle paylaşarak 2016 seçimlerine hile karıştırmakla suçlanıyordu.



Facebook, yaşanan olaylar sonrası kullanıcı bilgilerinin uygunsuz bir şekilde Cambridge Analytica şirketiyle paylaşıldığı skandalla ilgili 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğine inandığını açıklamıştı.

ZUCKERBERG İFADE VERDİ, CAMBRİDGE ANALYTİCA CEO'SU GÖREVDEN ALINDI



Platformun kurucusu Zuckerberg, söz konusu suçlamaya ilişkin ABD kongresinde ifade vermişti. Cambridge Analytica'nın CEO'su Alexander Nix, İngiliz Channel 4 haber kanalının yayımladığı gizli kamera çekimlerinde, Cambridge Analytica'nın Kasım 2016'da gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerinde önemli rol üstlendiğini söylediğinin ortaya çıkmasının ardından görevinden alınmıştı.

Nix görüntülerde, adaylığı sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile birçok kez buluştuklarını belirterek, "Bütün araştırmayı yaptık. Bütün veriyi elde ettik. Bütün analizi gerçekleştirdik. Hedeflemeyi yaptık. Bütün dijital kampanyayı, televizyon kampanyasını biz yönettik ve bizim verilerimiz stratejilerini belirledi" ifadelerini kullanmıştı.

ZUCKERBERG: ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR



WhatsApp ve Instagram gibi popüler platformları da bünyesinde bulunduran Facebook'un en yetkili ismi olan Zuckerberg, veri sızıntıları ve sahte haberler konusunda son yıllarda oldukça çalkantılı bir dönem geçiren Facebook'u düzeltmek için şirketin zamana ihtiyacı olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

FACEBOOK CEO'SUNUN İFADESİNDE ÖNE ÇIKANLAR

